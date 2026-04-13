Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post

Un’occasione di confronto per gli studenti sul valore del dialogo interreligioso e della convivenza tra culture diverse





Mercoledì 15 aprile il giornalista Davide Romano, da anni impegnato nell’ambito dell’informazione religiosa, dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, incontrerà gli alunni della scuola media “Marcellino Corradini” di via di Blasi a Palermo.





L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo dell’istituto volto a promuovere la conoscenza reciproca, il rispetto delle differenze e l’approfondimento delle grandi tradizioni religiose. Al centro dell’incontro vi saranno le religioni abramitiche – ebraismo, cristianesimo e islam – analizzate nei loro elementi comuni e nelle specificità che le caratterizzano.





Durante il confronto, gli studenti avranno l’opportunità di dialogare direttamente con il giornalista, ponendo domande e condividendo riflessioni su temi di grande attualità, come la convivenza tra fedi diverse e il ruolo del dialogo nella costruzione della pace.





«Parlare ai giovani di religioni abramitiche significa offrire loro strumenti per leggere il mondo con maggiore consapevolezza – dichiara Davide Romano –. In un tempo segnato da conflitti e incomprensioni, è fondamentale educare al dialogo, alla conoscenza e al rispetto reciproco, partendo proprio dalle radici comuni che uniscono queste grandi tradizioni».





Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica, suor Anna Oliveri: «La scuola ha il compito di formare non solo studenti preparati, ma cittadini aperti e responsabili. Incontri come questo aiutano i ragazzi a superare stereotipi e pregiudizi, favorendo una cultura dell’incontro e della pace, oggi più che mai necessaria».





L’appuntamento rappresenta un momento significativo nel percorso formativo degli studenti, chiamati a confrontarsi con temi complessi ma fondamentali per la costruzione di una società più inclusiva e consapevole.





Luogo: Istituto Marcellino Corradini, via giovanni evangelista di blasi, 98b, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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