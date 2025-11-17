Giusi Patti Holmes Sono Giusi Patti Holmes, giornalista, scrittrice e, soprattutto, un affollato condominio di donne, bizzarre e diversissime tra loro, che mi coabitano. Il mio motto è: "Amunì, seguitemi". Tutti i post

Foodish è un programma itinerante e appetitoso, in onda ogni sera alle 20,30 su Tv8, di e con Joe Bastianich che, con il fidato Vittorio, in ogni puntata si fa accompagnare da un vip autoctono, una sorta di giuria tecnica, alla scoperta della “liccumaria” più foodish della città.

Il 12 novembre, dove trovo l’amato Joe? A Palermo. In compagnia di chi? Dell’iconico Cristiano Malgioglio? Cibo scelto per la sfida? U pani câ mèusa. Sfidanti? Pippo Basile, Ninu u’ Ballerinu, Maqueda Street food di Davide Ragusa e Passami ù coppu di Natale Giunta. Insomma, un parterre de roi.

La sfida è ad eliminazione e, quindi, mentre il primo, per vincere, deve riuscire a battere gli altri 3, il terzo, invece, soltanto chi è riuscito a mantenere il grembiule “foodish”, la certificazione della vittoria. Ma andiamo alla “telecronaca” della puntata.

Il primo ad entrare in gara è Pippo Basile, una vera istituzione per i panormiti più golosi, che fa gustare a Bastianich, ribattezzato da lui Sebastiano o Sebastian, e a Malgioglio, il “Maestro”, il suo “pani câ mèusa” maritato, emblema della tradizione. Il re della Vucciria ottiene 16 punti ed essendo il primo, anche, il grembiule “Foodish”, che dovrà difendere e mantenere per tutta la puntata.

La prima sfida è con il famoso Ninu u’ Ballerinu, un altro nome pesante per i goduriosi panormiti, che con il suo, pur apprezzato, panino con la milza maritato “gourmet”, con aggiunta di miele e granella di pistacchi, non riesce, tuttavia, a strappare il grembiule a Pippo che, con Bastianich e Malgioglio, approda al Maqueda Street Food per sfidare Davide Ragusa. La giovane promessa, che in realtà è già una conferma, allontanandosi dalla tradizione, sostituisce il classico panino con lo sfincione. La scelta innovativa, che non dispiace a Joe e nemmeno alla Malgi, non riesce, però, a battere Pippo che, dopo aver superato due sfide, è pronto per l’ultima con “Passami ù coppu” di Natale Giunta. Qui il panino, anzi ù coppu ai cereali e maritato, è bello e pure buono, ma non basta a superare i 16 punti di Pippo Basile, il cui “pani câ mèusa maritato” è incoronato il più Foodish di Palermo.

Una puntata irresistibile, in cui la tradizione ha vinto sull’innovazione, e con un Pippo Basile che festeggia la vittoria gridando “Viva Palermo e Santa Rosalia” e abbracciando Cristiano Malgioglio, portatore di involontaria comicità, e il mitico Joe Bastianich, indimenticabile giudice di Master Chef, sempre pronto a dare consigli costruttivi.

Passo e chiudo con “Viva Foodish e il cibo on the road.”

