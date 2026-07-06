Giovanni Pizzo Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio Tutti i post





C’è un filo che attraversa i pontificati dopo il Concilio Vaticano II. Ed è sconfiggere la paura avendo speranza nell’uomo. Leone XIV ci fa vedere tutto questo con una foto in cui dalla Porta d’Europa a Lampedusa guarda l’orizzonte. Qui capiamo il messaggio della sua enciclica Magnifica humanitas, in quella foto sulla soglia di una porta aperta e non sbarrata. La parola accoglienza, il verbo integrare, fa paura ad un Vecchio Continente, che non fa più figli ed è destinato a scomparire. L’80 per cento dei grandi anziani italiani, la cui curva demografica si impenna vorticosamente, è assistito da badanti straniere. Se le remmigrassimo tutte di colpo come propone Vannacci andremmo al crollo del sistema, idem se remmigrassimo i lavoratori stranieri in agricoltura o nelle fabbrichette del Nord Est. Il Pil andrebbe a pezzi e dovremmo spendere in ospedalizzazioni almeno 100 md in più. L’Italia non si può permettere di remmigrare nessuno e anzi è costretta ad accogliere. Per non scomparire. Ed invece di farne un punto di forza, umano, civile, politico, fa di tutto per suicidarsi, prendendo il fentanyl delle paure e dell’odio. Si vuole avvelenare per non salvarsi. Ma non è solo un problema italiano, anche se noi siamo i più vecchi di tutti, è un problema europeo ed occidentale, come ammonisce con la sua calma fermezza invalicabile Papa Leone in questa terra di frontiera che sembra senza bandiera. Perché la bandiera europea è ipocrita, quella italiana ignota, quella siciliana fatta dall’indole di questa comunità, ma non da atti significativi delle sue istituzioni.

Tutti i politici hanno paura di se stessi, delle parole del Papa a cui sono costretti a baciare la mano, ma il loro dio minore è il consenso, di nicchie imbelvite di minoranza, non il vero Dio, e nemmeno l’umanità.

Ma per fortuna non di sola paura vive l’uomo, ma anche dell’amore di una coppia, i coniugi Montana, che hanno accolto e amato Leonardo, un bambino sbarcato a Lampedusa senza più nulla, con la madre morta nel viaggio accanto a lui. Oggi quel bambino palermitano che regala ciò che ha di più prezioso, il suo pallone, al Papa è il simbolo di questa Sicilia che non vuole remmigrare nessuno, vuole sperare in una Magnifica humanitas.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.