Ciro Lomonte Ciro Lomonte è laureato in Architettura e appassionato di storia e arte della Sicilia, dal 2009 è docente del Master di II livello in Architettura, Arti Sacre e Liturgia presso l’Università Europea di Roma. Tutti i post

A Palermo, il libro “Opus Dei una storia”, che racconta di donne e uomini, che hanno riscoperto l’incontro con Dio nelle circostanze più comuni della vita di ogni giorno



Giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18:00, a Villa Zito in Via Libertà 52 presso la Fondazione Sicilia, verrà presentato il libro “Opus Dei una storia”, un volume che costituisce la prima indagine completa su questa realtà della Chiesa cattolica, basata su una ricca documentazione inedita e soprattutto su numerose testimonianze di tante donne e uomini, di ogni parte del mondo e di ogni ceto sociale, che cercano di rispondere ogni giorno alla chiamata universale alla santità nelle circostanze ordinarie della loro vita quotidiana.

Palermo è una delle prime città italiane in cui l’Opus Dei è arrivata, nel 1949, su invito dell’allora Arcivescovo di Palermo, il cardinale Ruffini.

L’appuntamento palermitano, con la presenza di uno dei due autori, lo storiografo González Gullòn, sarà occasione di confronto ed approfondimento su questa realtà ecclesiale che, a quasi cento anni dalla fondazione, continua a suscitare interesse, dibattito e riflessione.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

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