Ben ritrovatə in questo nuovo passaggio del mio viaggio tra pelle e carta.

Oggi ti porto in un luogo diverso. Spoglio. Essenziale. Un posto dove il superfluo è stato bruciato e resta solo l’odore della radice.

Il protagonista di questo capitolo è Vetiver Veritas di Heeley, un profumo che non compiace, non decora, non addolcisce.

Ma ti restituisce la verità cruda del vetiver.

Il vetiver in purezza: una verità che si fa strada nella pelle

Non è un profumo per tutti. È un profumo per chi ha il coraggio di affrontare la terra.

Vetiver Veritas è l’unica fragranza al mondo (sì, l’unica) che porta in scena il vetiver nella sua forma più pura e integra: più dell’80% della formula è composto da vetiver di Haiti, estratto con metodi naturali. Nessun dolcificante. Nessun compromesso.

Quando lo spruzzo, la prima reazione è fisica. È come camminare a piedi nudi su un sentiero fangoso dopo la pioggia.

Senti la radice. Senti la linfa. Senti la vita che viene dalla terra.

All’inizio, il profumo è verde tagliente, quasi balsamico. Un verde che ti sveglia. Un verde da respirare a pieni polmoni, che sembra tagliare via l’aria viziata dell’estate per lasciare entrare l’autunno. Poi arriva il cuore: terroso, affumicato, minerale.

Non c’è sensualità. Non c’è ambra. Non c’è vaniglia.

C’è onestà. E un silenzio pieno di significato.

Un profumo per i primi freddi

Se l’autunno è una stagione di passaggio, Vetiver Veritas è il profumo perfetto per accompagnarla. È radicioso, ruvido, e allo stesso tempo vivo.

Lo indosso quando ho bisogno di sentirmi centrato, radicato, autentico.

È unisex, ma soprattutto universale, nel senso più essenziale del termine: parla a chi vuole spogliarsi di tutto, per riscoprire l’osso della verità.

Il romanzo: “La strada” di Cormac McCarthy

Non potevo che pensare a “La strada” di Cormac McCarthy. Un romanzo devastante, lirico, nudo.

Padre e figlio attraversano un mondo post-apocalittico senza più fronzoli, senza più storia. Eppure, non è un libro triste. È una preghiera senza religione, un viaggio nella sopravvivenza dell’amore puro. Come Vetiver Veritas, anche La strada non offre consolazione facile. Ti mette di fronte a ciò che resta quando tutto è stato bruciato. Ed è lì che scopri la bellezza.

La bellezza che vive nella radice. Nel gesto puro. Nella resistenza silenziosa.

In sintesi – Vetiver Veritas

Nome: Vetiver Veritas – Heeley Parfums

Famiglia: legnosa, aromatica, balsamica

Composizione: oltre 80% vetiver naturale (Haiti), senza compromessi

Durata: notevole – il vetiver resiste, stratifica, evolve

Proiezione: chiara e diretta, soprattutto all’inizio

Mood: “La verità viene dalla terra”

Quando indossarlo: all’inizio dell’autunno, quando senti il bisogno di tornare alle radici

Il profumo come cammino

In questo post, più che mai, ho voluto scrivere con la stessa essenzialità che il profumo mi ha richiesto. Perché Vetiver Veritas non si indossa per attrarre. Si indossa per sentire. E si sente davvero quando tutto il resto tace.

Se anche tu cerchi un profumo che ti riporti al vero — quello che non ha bisogno di dimostrare nulla — allora Vetiver Veritas è la tua strada.

