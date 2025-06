Giovanni Taormina Giovanni Taormina è Commissario Straordinario Ansi delegato per la Germania. Membro fondatore dell’associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia. Esperto d‘arte e antiriciclaggio di opere d’arte. Tutti i blog

Mentre il vento di guerra soffia in Medio Oriente e l’adombrata guerra Ukraina, non vede ancora spiragli di pace, ecco che la corsa al riarmo all’Europa sembra prendere sempre più corpo. È di oggi la nuova premessa del Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invoca la chiamata alle armi, per i giovani tedeschi e fa un’appello alla nazione e agli industriali, affinché lascino del tempo ai giovani, affinché possano dedicarsi all’addestramento alle armi.

Sembra che i venti di guerra non vogliano placarsi, ma veramente l’Europa vuole armarsi per un eventuale confronto armato cob la Russia? non potrebbe essere un’altro il motivo del riarmo, qualcosa di cui saranno a conoscenza il servizi segreti occidentali e che per non allarmare la popolazione, soprattutto, Europea , in realtà il vero pericolo avvertito dell’occidente europeo, in realtà potrebbe venire dai gruppi estremisti provenienti da quelle classi del mondo dove si uccide nel nome di un’etinia religiosa? Forse le Forse le polizie degli stati europei non riescono più a fronteggiare le ribellioni e le sopraffazioni di quei gruppi che pensavano, che una volta integrati si sarebbero adattati al sistema occidentale?





Da Francoforte im Main

Giovanni Taormina

