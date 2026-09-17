Maurizio Zoppi Scrivo, parlo, respiro... ma non sempre in quest’ordine Tutti i post

Via Magliocco è diventata una situazione francamente imbarazzante. Una fontana mai aperta. Bancarelle poveracce messe lì a fare da tappo a una via che avrebbe ben altra vocazione. Sporcizia impressionante. Palme secche, con pezzi che vengono giù mentre sotto passano cittadini e turisti.

E vogliamo parlare di piazzale Ungheria? Un altro biglietto da visita che racconta esattamente il contrario di quello che una città turistica dovrebbe mostrare. Degrado, disordine e una sensazione di insicurezza tale che diversi turisti esitano persino a lasciare l’auto lì, per paura di quello che potrebbe accadere. Altro che accoglienza.

E risparmiatemi il solito ritornello: “Perché non lo dici al tuo assessore, visto che ci lavori?”.

Molti sanno perfettamente quello che penso e ognuno deve avere il proprio ruolo. Io non ho mai confuso il lavoro con il diritto — e anche il dovere — di raccontare quello che vedo.

Smettiamola anche con l’idea dell’assessore-tuttologo, responsabile di qualsiasi cosa accada: dalla buca sotto casa fino ai bandi, per esempio, sull’innovazione tecnologica in Sicilia. Esistono deleghe, competenze, uffici e responsabilità precise. Altrimenti chiediamo conto di tutto a tutti e alla fine, guarda caso, non risponde più nessuno di niente.

Via Magliocco e piazzale Ungheria sono lì. Non servono comunicati stampa, appartenenze o amicizie per capire come sono ridotti.

Basta andarci. A piedi. E guardare.

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