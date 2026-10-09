I giudici del Tar di Palermo hanno sospeso l’efficacia dell’ordinanza che il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, aveva emesso per imporre ad Asp Caltanissetta di incrementare il personale medico al pronto soccorso dell’ospedale gelese “Vittorio Emanuele” e nei reparti che registrano carenze proprio di medici tra cui Radiologia. E’ stata accolta la richiesta dell’Asp, che ha impugnato l’ordinanza sindacale, assistita dall’avvocato Massimiliano Mangano.

Secondo i giudici del Tar, che entreranno nel merito a novembre, “ferme le esigenze di funzionalità del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela, e segnatamente dei reparti eroganti “prestazioni urgenti”, l’ordinanza impugnata non indica specifiche e puntuali misure da porre in essere per la risoluzione della asserita emergenza ma appare sollecitare il compimento di attività amministrative finalizzate a risolvere le cause della stessa”.

L’amministrazione comunale di Gela ha fatto sapere che si costituirà nel giudizio di merito, ribadendo “l’esigenza di avere più medici al Vittorio Emanuele”.