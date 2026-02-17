Un ventisettenne, Fabio Toscano, di 27 anni è morto a Gela (Caltanissetta), a causa delle conseguenze riportate in un incidente stradale questa mattina su un tratto del lungomare Federico II di Svevia.

Il giovane avrebbe perso il controllo della moto Honda sulla quale era in sella. Tra i primi a intervenire, il sindaco Terenziano Di Stefano, nella zona per un sopralluogo. Gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo.

Il giovane è stato trasferito all’ospedale Vittorio Emanuele ma è morto.