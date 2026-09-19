Ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse a San Cataldo: stanno bene

Ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse a San Cataldo: stanno bene

Erano in un negozio di abbigliamento vicino alla loro abitazione. Sono state trovate dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna

Sono state trovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta Costanza, rispettivamente di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro abitazione di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sono state ritrovate in un negozio gestito da cinesi in corso Vittorio Emanuele, vicino, dunque, alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera, intorno alle 20.10.

Le bambine sono state trovate dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna.

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri

I carabinieri hanno ascoltato in caserma a lungo Alessandro Costanza, il padre delle due sorelline, e convocato alcuni testimoni che avrebbero visto le bimbe prima della scomparsa. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli spostamenti delle due minorenni e stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Genitori denunciati per maltrattamenti a figli 3 anni fa

Dagli accertamenti sulla situazione familiare sarebbe emerso anche un precedente risalente al 2023. Secondo quanto si apprende, i genitori delle bambine sarebbero stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli, che in quella fase sarebbero stati affidati a una comunità. Nel 2024, sempre secondo quanto emerso, i sei figli della coppia sarebbero stati affidati al padre, con il quale vivevano. I genitori sono separati e la madre delle bambine, di origini straniere, risiede in un’altra città.

L’appello del padre

La famiglia aveva diffuso un appello sui social per ritrovare le piccole. Il padre, Alessandro Costanza aveva dichiarato: “Le ho viste l’ultima volta ieri sera, intorno alle 20, le mie figlie Benedetta e Domitilla erano insieme a me – scrive il Corriere della Sera -. Ho detto loro che sarei andato a comprare il pane insieme all’altro mio figlio, di dieci anni, e che ci saremmo rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. A casa, però, non le ho più viste”.

Questa mattina la denuncia di scomparsa. Secondo il racconto dell’uomo le figlie sono “conosciute e ben volute da tutti, frequentano il catechismo – aggiunge – Benedetta purtroppo non ha il telefono cellulare che si è rotto e siamo in attesa di comprargliene uno nuovo. Chi sa qualcosa, ci faccia sapere”.

Nei giorni e nelle ore precedenti non sarebbero emersi particolari problemi o situazioni che potessero far pensare a un possibile allontanamento.

Il sindaco: “Chi ha notizie avvisi subito forze dell’ordine”

Anche il sindaco aveva fatto un appello per il ritrovamento delle bambine.