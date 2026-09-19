Sono ore di apprensione a San Cataldo (Caltanissetta) per la scomparsa di due sorelle, Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri.

Secondo quanto riferito dalla famiglia nell’appello diffuso anche sui social, le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20.10, mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele.

Questa mattina il padre Alessandro si è recato dai carabinieri per presentare la denuncia di scomparsa. Secondo il suo racconto, nei giorni e nelle ore precedenti non sarebbero emersi particolari problemi o situazioni che potessero far pensare a un possibile allontanamento. L’uomo avrebbe quindi riferito di non avere idea di dove possano essersi recate le due figlie e ha postato una foto delle bimba sui social.

La famiglia ha lanciato un appello sui social chiedendo a chiunque possa aver visto Benedetta e Domitilla o sia in possesso di informazioni utili di rivolgersi immediatamente a carabinieri o polizia. Le ricerche sono in corso.