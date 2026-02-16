Visita lampo quasi a sorpresa oggi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, Il capo del governo è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry. Ad accompagnare il premier il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Prima tappa a Niscemi, dove Meloni era stata in visita lo scorso 28 gennaio.

Doppio sopralluogo e poi vertice operativo

Dopo la visita lampo di due settimane fa la premier Giorgia Meloni è tornata a Niscemi (Caltanissetta), colpito da un grave evento franoso. La Presidente del Consiglio è atterrata in elicottero poco dopo le 11,30 e dopo aver sorvolato i luoghi del cedimento del quartiere Sante Croci ha effettuato un nuovo sopralluogo nella zona del Belvedere. Con lei il capo del Dipartimento di Protezione Nazionale Civile Fabio Ciciliano ed il sindaco Massimiliano Conti. A seguire un vertice con le autorità locali per fare il punto della situazione a quasi tre settimane dall’evento franoso.

Mercoledì nuovo Consiglio dei Ministri

Mercoledì prossimo si attende una convocazione del Consiglio dei Ministri che tornerà a parlare proprio di questa emergenza (Non solo frana di Niscemi ma anche Ciclone Harry) ma per deliberare nuovi stanziamenti e provvedimenti chiede alle regioni stime dettagliate. La visita della Presidente del Consiglio si inserisce in questa presa di coscienza diretta della situazione e della sua evoluzione.

Le stime di tutti i danni dei due eventi

La stima attuale parla di 2 miliardi di euro di danni ma fino ad ora al Dipartimento delle Finanze è sato trasmesso solo il primo documento di valutazione redatto nell’immediatezza degli eventi al quale deve seguire una valutazione più puntuale ancora in fase di definizione.

Solo oggi si completerà, ad esempio, la procedura per i danni agricoli. Si corre, comunque, per inviare un nuovo documento per tempo a Roma sperando che il Consiglio dei Ministri deliberi anche la sospensione del pagamento delle tasse e dei contribuiti per i danneggiati dopo la moratoria della bolletta da parte dell’autorità competente