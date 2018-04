Pietro Agen: "Mercato russo interessato a nostre eccellenze. Forum occasione per accelerare business"

“Il mercato russo dimostra di sapere apprezzare le eccellenze e la Sicilia orientale di eccellenze ne possiede moltissime, su più fronti: produttivo agricolo, della ricerca scientifica e sanitaria e dell’innovazione tecnologica. Confrontarsi per una intera giornata sarà il migliore strumento per accelerare business e scambi, compresi quelli sul fronte turistico”.

Il presidente della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, Pietro Agen, presenta così i lavori del decimo Business Forum italo russo “ITALIA-RUSSIA: L’ARTE DELL’INNOVAZIONE” organizzato insieme all’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, SPIEF ’18, che si terrà nei locali camerali di razza della Borsa a Catania, il venerdì 13 aprile a partire dalle ore 9. I lavori che saranno moderati dal giornalista Vittorio Romano, comprenderanno quattro sessioni.

Apriranno i lavori Pietro AGEN, presidente Camera di Commercio Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, Sergey RAZOV, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia , Daniela BAGLIERI, Presidente della S.A.C. S.p.A. – Società Aeroporto Catania, Antonio FALLICO, Presidente di Banca Intesa Russia e Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia.

La prima sessione del forum sarà collegata ai rapporti economici e commerciali tra l’Italia, la Russia e la Sicilia con gli interventi di Pierluigi MONCERI, responsabile Direzione Regionale Lazio, Sardegna e Sicilia, Intesa Sanpaolo; Vera Spina, responsabile Italian Desk, Banca Intesa Russia, Francesco Basile, Rettore Università di Catania, Elmira ZILBER, Vicerettore dell’Università Federale del Baltico Immanuel Kant , Salvatore Cuzzocrea, Università degli studi di Messina, Giuseppe CONDORELLI, Amministratore Unico I.D.B. Industria Dolciaria Belpasso S.p.A.

La seconda sessione offrirà l’occasione per analizzare il settore farmaceutico con Vladimir SHIPKOV, Direttore Esecutivo AIPM (Association of International Pharmaceutical Manufacturers) , Valeriy VAISBERG, Responsabile Ricerche Region Investment Group (Analisi del mercato russo in campo farmaceutico e delle apparecchiature mediche) , Fabrizio CHINES, Presidente e Amministratore Delegato SIFI S.p.A. Fabio SCACCIA, Presidente e Amministratore Unico FARMITALIA s.r.l. Reinhard GLUECK, Amministratore Unico Etna Biotech S.r.l., Marco FERLAZZO, Direttore C.O.T. Istituto Clinico Polispecialistico.

La terza sessione è invece dedicata alle Innovazioni tecnologiche e imprese innovative:interverranno Denis VASILCHENKO, Head of Regional Corporate Client Coverage, Domestic Corporate Client Department Banca Intesa Russia Stefano ALBANI, Presidente Siciliacque S.p.A. , Juan Jose’ GAVILAN, Vice Presidente Business Mgt, Market Dev.ent & Strategic Marketing SEIN Sales Unit – EMEA Rgion- STMICROELECTRONICS s.r.l., Ada DI STEFANO, Direttore di Ricerca Meridionale Impianti S.p.A.

Di turismo si parlerà invece nella quarta ed ultima sessione con Vladimir OBJEDKOV, Direttore Generale della Compagnia Aerea S7 , Nico TORRISI, Amministratore delegato della S.A.C. S.p.A., Vice presidente nazionale e Presidente regionale (Sicilia) di Federalberghi , il presidente di Etna Hitech Emanuele Spampinato, Vadim NAUMENKO, Direttore Generale Federal State Enterprise National marketing center for tourism “Visit Russia” , Beata PLUCIENNIK, Vicedirettore Generale VHS Italy, Direttore Regionale VHS (Visa Handling Services) , Emil AGAKISHI, Direttore Dipartimento Outgoing Inalex Travel Company Ekaterina BASHKIRTSEVA , Direttore Agenzia di viaggio “TRIS…” .

Le conclusioni saranno affidate a Sergio FORELLI, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo Mosca , Antonio FALLICO, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia

Si terranno molti incontri B2B aziendali in contemporanea con l’evento, riservati agli operatori russi e italiani dei tre settori: Innovazione tecnologica e imprese innovative, Sanità e Turismo.