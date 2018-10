Una chiave per custodire e proteggere la bellezza, quella che Dusty si sta impegnando a portare nei quartieri catanesi, attraverso un’operazione di pulizia energica ed efficace, che prevede la distribuzione sul territorio di contenitori nuovi per la differenziata, e squadre di operatori per tagliare le erbacce che invadono i marciapiedi, rimuovere i rifiuti, pulire le aiuole, spazzare le strade attraverso un avanzato sistema meccanizzato di spazzamento.

Il primo quartiere a ricevere la Chiave della Bellezza è stato Monte Po’ che questa mattina ha accolto in Piazza Mercato la cerimonia di consegna, alla presenza del sindaco di Catania Salvo Pogliese e dell’assessore all’Ambiente Fabio Cantarella.

“E’ una sfida difficile ed un’operazione culturale rivoluzionaria – ha spiegato l’ass. Cantarella –, non è pensabile installare telecamere ovunque, serve la collaborazione dei cittadini.”

Una sinergia con gli abitanti dei quartieri che Rossella Pezzino, amministratore di Dusty, ritiene di fondamentale importanza: “Bisogna difendere Monte Po’ e tutti i quartieri dai ladri di bellezza, ma per riuscire in questa missione i cittadini devono riappropriarsi del territorio e rispettarlo come fosse casa loro. Ancora stamattina vicino ai cassonetti nuovi abbiamo trovato buste di spazzatura abbandonate a terra, pessimo segnale da parte di chi evidentemente preferisce sporcare anziché aprire il coperchio del contenitore e gettarvi dentro i rifiuti.”

Il presidente della V municipalità Angelo Patanè, in rappresentanza di tutti gli abitanti, ha poi ricevuto dalla signora Pezzino la targa che raffigura la Chiave della Bellezza, un gesto simbolico che sancisce l’inizio di un patto per la rinascita di Catania.