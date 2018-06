Conferenza stampa martedì 26 giugno, ore 10.30

Domani, martedì 26 giugno, ore 10.30, è in programma una conferenza stampa promossa da SAGA, società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo (Pescara), e ospitata da SAC (Uffici Direzionali) per presentare ai giornalisti il volo bisettimanale e annuale Catania-Pescara introdotto da Volotea lo scorso 31 maggio e che, nel primo mese di programmazione, registra notevoli risultati in termini di numero di passeggeri e di load factor (il fattore di riempimento degli aeromobili).

Dall’Abruzzo, per illustrare le opportunità di partnership fra le due regioni – in termini di sviluppo turistico ed economico favorito dalla connessione veloce fra la Sicilia e il versante adriatico dell’Italia – è in arrivo una delegazione composta da Enrico Paolini, Presidente SAGA; Emilio Schirato, vice presidente Saga e Presidente di Federalberghi Pescara; Giorgio D’Ignazio, Assessore Regionale al Turismo; Marco Belisario, per Confindustria Chieti-Pescara) e Gabriele Florindi, Sindaco di Città Sant’Angelo, comune gemellato con Nicolosi (Ct).

Ad accogliere la delegazione nell’incontro con la stampa saranno la Presidente di SAC, Daniela Baglieri, il Presidente della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, Pietro Agen, e l’Amministratore Delegato di SAC, Nico Torrisi.