Il 14enne ferito non è grave

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò (CT) hanno denunciato a piede libero, per il reato di lesioni aggravate, un minore responsabile del ferimento di un altro coetaneo avvenuto nel cortile esterno dell’Istituto Comprensivo “G.B. Nicolosi” di Paternò. Un accoltellamento davanti la scuola media, avvenuto proprio ieri.

Le ragioni della lite finita male

La lite, maturata per motivi sentimentali, è iniziata all’orario di uscita dall’Istituto degli studenti e degenerata quando uno dei minori ha estratto un coltello, colpendo il rivale alla gamba destra procurandogli una ferita lacero contusa.

Il 14enne ferito non è grave

Il minore ferito è stato trasportato presso l’ospedale SS Salvatore di Paternò, dove è stato giudicato guaribile con 20 giorni di prognosi per ferita lacero contusa.

L’aggressore 15enne rintracciato a casa dei nonni dopo la fuga

Mentre l’aggressore, datosi inizialmente alla fuga, è stato prontamente rintracciato dai Carabinieri a casa dei nonni materni, nelle cui vicinanze è stato ritrovato anche il coltello, sottoposto a sequestro, utilizzato per l’aggressione.

Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania.

Paura a scuola

Non è ancore ben chiaro se i due ragazzi si conoscessero o avessero un appuntamento all’esterno della scuola per un chiarimento. Il dialogo tra i due è passato poi alle offese verbali e infine alla violenza fisica. Le urla del ragazzino “aiuto, aiuto”, hanno fatto intendere a chi era a scuola, che stava accadendo qualcosa di grave. Sul posto si è reso necessario l’intervento di due ambulanze per prestare i primi soccorsi.