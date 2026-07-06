L’aeroporto mdi Catania Fontanarossa resta chiuso anche oggi. Dopo la chiusura di uno spazio aereo disposta fino alle 19 di ieri, prorogata fino alle 21 e poi fino alle 5 del mattino, adesso la chiusura a singhiozzo in base alle condizioni di momento in momento viene prorogata ulteriormente.

Non si parte e si atterra a singhiozzo con numerosi dirottamenti

La Sac società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 5 luglio e oggi 6 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12 di oggi. L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo.

Il messaggio ai passeggeri è quello di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto perché la situazione può cambiare per un singolo volo in qualsiasi momento. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

L’emergenza iniziata ieri mattina

Da ieri mattina l’eruzione dell’Etna ha causato chiusure intermittenti di porzioni di spazio aereo intorno all’aeroporto di Catania con conseguenti pesanti disagi.

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania ha dato comunicazione di buon’ora del fatto che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, era stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud del vulcano (settore B2) prima fino alle ore 19 ora locale, con conseguente restrizione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania a cinque voli all’ora, poi fino alle ore 21 e infine fino alle 5 di questa mattina con il successivo blocco totale delle partemnze.

La comunicazione dell’aeroporto di Palermo

A causa di questi disagi numerosi i voli dirottati da Catania a Palermo con un aumento imprevisto del traffico su Palermo in una giornata già intasata di arrivi, quella di ieri.

“L’aeroporto di Palermo ha fronteggiato al meglio, nonostante il sostenuto traffico commerciali di oggi, con 114 voli in arrivo e 112 in partenza, l’arrivo di 23 voli aggiuntivi (situazione aggiornata alle 17.30 di ieri) deviati da Catania per emergenza vulcano” fanno sapere dalla Gesap

“In questo momento, consapevoli che potrebbero esserci dei disagi, stiamo lavorando a un maggior ritmo per assicurare la migliore esperienza di viaggio ai passeggeri che transitano dal nostro scalo e per assistere e proteggere ogni passeggero dei voli ex Catania, che a bordo dei bus disposti dalle compagnie aeree saranno trasferiti all’aeroporto Fontanarossa. Un lavoro in team grazie alle donne e agli uomini di Gesap e delle società che erogano i servizi a terra, insieme ad Enac, Enav – Torre di controllo, enti di Stato, dell’intera comunità aeroportuale e delle compagnie aeree”.