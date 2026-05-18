La Sicilia è circondata dal mare, ma il suo problema più profondo non è l’acqua che la separa dal continente. È l’aria o meglio, come la si usa. Con oltre 23 milioni di passeggeri l’anno distribuiti tra Catania-Fontanarossa e Palermo-Punta Raisi, la regione è il terzo blocco aeroportuale d’Italia, dopo la Lombardia (quasi 60 milioni) e il Lazio (oltre 52 milioni). Numeri che suonano quasi come un successo. Eppure, chi vive nell’entroterra, a Enna, a Caltanissetta, ad Agrigento, sa che quei numeri raccontano una storia che non lo riguarda. Perché raggiungere un aeroporto siciliano dall’interno dell’isola può richiedere più tempo di un volo Roma-Londra.

Il paradosso è quello classico dell’insularità meridionale: una terra che cresce nei transiti ma non nei collegamenti. Una regione che attira turisti ma fatica a muovere i propri abitanti. E che ora, ciclicamente, si ritrova a discutere di un’idea tanto affascinante quanto controversa: costruire un grande aeroporto intercontinentale nel cuore dell’isola.

La fotografia del presente: due poli, quattro scali, un’asimmetria

Prima di immaginare il futuro, vale la pena capire dove si è oggi. Il sistema aeroportuale siciliano ruota attorno a due poli principali che si guardano in faccia da opposti della costa.

A est, Catania-Fontanarossa, prossima alla privatizzazione, guida la classifica regionale con 12,3 milioni di passeggeri, crescendo a ritmi che lo stanno portando vicino al suo limite fisico. Lo scalo etneo è compresso tra il mare e il tessuto urbano, con una pista che non può accogliere a pieno carico i grandi widebody intercontinentali. A ovest, Palermo-Punta Raisi insegue con 10,8 milioni di passeggeri e una traiettoria di crescita decisa, forte di investimenti in corso sul terminal. Gli altri due scali — Trapani-Birgi e Comiso — restano marginali, con un traffico complessivo che non supera i 150.000 passeggeri annui, pur avendo potenziale inespresso, soprattutto Comiso come valvola di sfogo per il Sud-Est agricolo e turistico.

Il risultato è una mappa aeroportuale squilibrata: potente sulle coste, cieca nell’interno. Le province di Enna e Caltanissetta — le più isolate geograficamente — non hanno accesso diretto ad alcuno scalo e dipendono da un’arteria stradale, l’A19 Palermo-Catania, storicamente fragile e oggetto di cantieri perennemente incompiuti.

Il sogno ricorrente: la Malpensa siciliana

Ed ecco che, con la puntualità di un’eruzione dell’Etna, torna in scena l’ipotesi dell’aeroporto centrale. L’idea, nella sua versione più strutturata, prevede la costruzione di un grande hub intercontinentale nella piana interna tra Enna e Caltanissetta, sul modello di Milano-Malpensa: un gigante lontano dalle città, ma iper-connesso via terra, capace di servire l’intera isola senza favorire né la sponda orientale né quella occidentale.

I sostenitori hanno argomenti concreti. La centralità geografica è reale: un aeroporto in quella posizione si troverebbe a circa 60-90 minuti da quasi tutti i capoluoghi siciliani, eliminando la storica rivalità tra il polo catanese e quello palermitano. L’entroterra offre spazio: piste superiori ai 3,5 chilometri, necessarie per i Boeing 777 e gli Airbus A350 carichi di merci o passeggeri intercontinentali, sarebbero realizzabili senza demolire quartieri o bonificare arenili. E poi c’è la carta cargo: la Sicilia si trova al centro delle rotte marittime globali che attraversano il Canale di Suez. Un grande aeroporto merci interno potrebbe trasformare l’isola nel principale retroporto aereo del Sud Europa, intercettando flussi ad alto valore provenienti dall’Asia.

A tutto questo si aggiunge la pressione su Catania, che cresce così velocemente da rischiare la saturazione nel giro di pochi anni. Un hub centrale sarebbe, almeno in teoria, la valvola di sfogo definitiva.

Il muro della realtà: perché la Malpensa siciliana non decolla

Ma la teoria, quando si scontra con la geografia e la demografia siciliana, mostra crepe profonde. Il primo problema è strutturale: Malpensa funziona perché è immersa in una delle aree più industrializzate d’Europa, raggiungibile in treno e autostrada da milioni di pendolari e turisti. Il cuore della Sicilia, invece, è terra di spopolamento. Le province di Enna e Caltanissetta hanno un tessuto economico fragile e stanno perdendo abitanti da decenni. Un aeroporto senza un bacino d’utenza locale è un’infrastruttura che vive di sola speranza.

Il secondo problema è la connettività. L’A19 non è la A8. La rete ferroviaria interna siciliana è tra le più lente d’Italia. Senza investimenti preventivi nell’ordine di miliardi di euro in strade e rotaie, l’hub centrale resterebbe un’isola nell’isola: irraggiungibile per chi viene dalla costa e inutile per chi abita nell’entroterra.

Il terzo elemento è la concorrenza con gli scali esistenti. Palermo e Catania hanno investito, e continuano a investire, centinaia di milioni di euro sulla base di concessioni a lungo termine. Creare un terzo gigante al centro rischierebbe di cannibalizzare entrambi, senza che nessuno dei tre raggiunga mai la massa critica necessaria per attrarre le grandi compagnie intercontinentali.

Infine, c’è il fattore umano: quando Milano aprì la nuova Malpensa nel 1998, i milanesi insorsero. Per un catanese abituato ad avere l’aeroporto a venti minuti da casa, fare un’ora e mezza di auto per prendere un Ryanair per Barcellona sarebbe vissuto come un’umiliazione, non come un progresso.

La soluzione ? I treni

La risposta più efficace, secondo i dati e le analisi di settore, non è romantica. Non prevede cantieri epocali né nastri tricolori tagliati da ministri in trasferta. Prevede treni.

Il completamento della ferrovia ad alta capacità Palermo-Catania, il cui cantiere avanza al ritmo delle grandi opere italiane, cambierebbe radicalmente la geometria dei trasporti siciliani. Un cittadino di Enna che raggiunge Catania-Fontanarossa in 30-40 minuti di treno non ha bisogno di un aeroporto sotto casa: ce l’ha già, in pratica.

A questo si aggiunge la razionalizzazione del sistema esistente: il polo orientale con Catania potenziata e Comiso specializzata nel cargo agroalimentare; il polo occidentale con Palermo hub di linea e Trapani valvola low-cost. E, in prospettiva, una gestione unica regionale degli scali, oggi frammentata tra SAC, Gesap e Airgest, che elimini le guerre di tariffe e coordini i flussi su scala di sistema, non di campanile.

Il futuro è intermodale, non monumentale

La Sicilia ha bisogno di volare. Ma il dibattito sul grande hub centrale rivela qualcosa di più profondo di una questione infrastrutturale: racconta la difficoltà cronica di un’isola nel pensarsi come sistema unitario, invece che come somma di rivalità costiere e risentimenti interni.

L’idea della “Malpensa siciliana” tornerà, ciclicamente, a occupare convegni e programmi elettorali. È troppo seducente per essere abbandonata del tutto, troppo costosa per essere davvero realizzata. Nel frattempo, i cantieri della ferrovia veloce Palermo-Catania avanzano, lentamente, com’è tradizione, e i passeggeri di Enna continuano a fare i conti con l’A19.

Il futuro del trasporto aereo siciliano probabilmente non si deciderà con una posa della prima pietra in qualche piana dell’entroterra. Si deciderà, più prosaicamente, su un tavolo tra concessionari, Regione e Ministero delle Infrastrutture, con in mano un cronoprogramma ferroviario e la volontà politica di rispettarlo. Che è, forse, la scommessa più difficile di tutte.