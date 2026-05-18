Nel Napoletano

I corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all’interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all’interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, mentre appare improbabile la pista del suicidio.

Secondo una prima ricostruzione, i due cadaveri sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato del cantiere. Gli investigatori ritengono che le donne possano essere precipitate da due differenti vani ascensore presenti nello stabile in costruzione. Un dettaglio che ha immediatamente spinto gli inquirenti ad approfondire ogni possibile scenario legato alla dinamica della morte.

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco insieme ai carabinieri della Tenenza di Cercola. Nell’area del ritrovamento hanno operato anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata, incaricati di effettuare rilievi tecnici e raccogliere elementi utili alle indagini.

Le vittime non sono state ancora identificate

Uno degli aspetti che rende particolarmente delicata l’inchiesta riguarda proprio l’identificazione delle due donne. Nelle prime ore successive al ritrovamento non erano ancora emersi elementi certi sulle loro generalità.

Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, le vittime potrebbero essere straniere. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori vi è anche quella che le due donne possano gravitare nel mondo della prostituzione, ma al momento non esistono conferme ufficiali su questo punto. Gli accertamenti proseguono per dare un nome alle vittime e ricostruire i loro ultimi spostamenti.

La scena trovata dai militari all’interno del cantiere viene analizzata nel dettaglio. I carabinieri stanno verificando eventuali tracce, immagini di videosorveglianza della zona e possibili testimonianze utili a comprendere se le due donne fossero sole oppure accompagnate da altre persone prima della morte.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Nola, che segue gli sviluppi dell’attività investigativa avviata subito dopo il ritrovamento dei corpi.