Un giovane di 19 anni, originario di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale sanitario. L’episodio di violenza si è verificato nelle prime ore della mattinata presso l’ospedale San Marco, dove un medico è stato colpito al volto con un pugno da un paziente appena dimesso.

Il diciannovenne si era presentato al pronto soccorso in evidente stato di ebbrezza alcolica per ricevere cure mediche. Dopo essere stato assistito dal personale di turno, i sanitari ne hanno disposto le dimissioni. La decisione non è stata però gradita dal giovane, che ha reagito con estrema aggressività. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe iniziato a urlare contro il medico per poi scagliarsi fisicamente su di lui, colpendolo improvvisamente al volto.

Nonostante lo shock per l’aggressione subita, il medico è riuscito a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Nel frattempo, l’aggressore ha tentato di far perdere le proprie tracce allontanandosi dai locali del pronto soccorso e dirigendosi verso altri reparti della struttura ospedaliera.

Gli agenti della Questura di Catania, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le ricerche all’interno del presidio sanitario, individuando il giovane in un padiglione differente da quello in cui era avvenuto il fatto. Durante le fasi del fermo, il diciannovenne ha tentato di giustificare il proprio comportamento, pronunciando frasi sconnesse a causa del perdurare dello stato di alterazione alcolica.

L’arresto si inserisce nel delicato contesto della sicurezza nelle strutture ospedaliere, tema che vede le forze dell’ordine impegnate nel contrasto ai crescenti episodi di violenza contro medici e infermieri. Il giovane è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per rispondere del reato contestato.