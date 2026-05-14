Il 15 maggio 1946 la Sicilia conquistava un traguardo storico: il suo Statuto autonomo, primo in Italia, nato per riconoscere la specificità della nostra terra, tutelarne i diritti e offrirle gli strumenti per costruire il proprio futuro.

Ottant’anni dopo, quello Statuto non è soltanto una memoria da celebrare, ma una bussola ancora attuale. È il fondamento di una visione moderna dell’Autonomia.

La Sicilia sta vivendo una stagione di crescita e di fiducia ritrovata. Un cambiamento concreto che coinvolge infrastrutture, investimenti, innovazione, sostegno alle imprese, tutela del territorio e attenzione ai giovani, alle famiglie e alle fasce più fragili. È in atto un vero cambio di paradigma. Stiamo lasciando alle spalle una Sicilia che troppo spesso rincorreva le emergenze. Al suo posto prende forma una Sicilia che programma, decide e costruisce sviluppo.

In questo percorso, lo Statuto è la nostra forza. A ottant’anni dalla sua nascita, rivolgiamo il nostro augurio più sincero allo Statuto siciliano: continui a essere guida, garanzia e orizzonte per le nuove generazioni.

Lunga vita allo Statuto.

Lunga vita all’Autonomia siciliana.

Il Presidente

Renato Schifani