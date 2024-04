Gli appuntamenti in programma

La Sicilia è una terra ricca eventi culturali e artistici che attirano visitatori da tutto il mondo. Tra gli eventi più attesi nel weekend c’è il concerto di Felix Mendelssohn al prestigioso teatro Massimo di Palermo, un’occasione imperdibile per gli amanti della musica classica. Al teatro Agricantus, si terranno spettacoli teatrali con performance coinvolgenti e poi ancora, ad Acireale, si svolgeranno quattro giornate dedicate alla yoga, un’occasione per praticare questa antica disciplina in un contesto suggestivo e rilassante. A Palermo, la via dei librai si animano con bancarelle ricche di libri e cultura, offrendo agli appassionati la possibilità di scoprire nuove letture e autori. Di seguito, la selezione degli eventi del fine settimana fatta da BlogSicilia.

XX convegno internazionale yoga, Acireale

Dal 24 al 28 aprile 2024, l’hotel santa Tecla palace ad Acireale sarà palcoscenico del XX convegno internazionale yoga organizzato dalla federazione mediterranea yoga. L’evento, promette di essere un’esperienza unica per tutti amanti dello yoga e per coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza di questa antica disciplina.

Il convegno riunirà 15 ospiti provenienti da tutto il mondo, tra cui insegnanti di fama internazionale, per esplorare l’integralità dello yoga e il concetto di karma. Durante i quattro giorni di incontri, classi di yoga, momenti di musica e presentazioni di libri, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella pratica dello yoga e di scoprire i benefici che può apportare alla vita quotidiana.

“sBandati” al teatro Agricantus, Palermo

Il teatro Agrigantus di Palermo si prepara ad accogliere un ultimo weekend di spettacoli imperdibili, con due protagonisti d’eccezione: il comico palermitano Ernesto Maria Ponte, affiancato dalla a-social band, porterà in scena lo spettacolo “sBandati” per l’ultima volta venerdì 26 aprile in doppia replica alle ore 28 e alle ore 21.

Con il pretesto della musica, Ponte esplorerà in chiave comica il mondo della canzone pop contemporanea, confrontandolo con i grandi successi della canzone italiana degli anni ’60 in poi. Accompagnato dalla talentuosa a-social band, composta da Corrado Nitto, Tony Greco, Davide Puccio e Vincenzo Castello, Ponte mescolerà melodie e comicità per offrire uno spettacolo unico che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale e comico.

La via dei librai a Palermo

Dal 23 al 28 aprile, Palermo accoglie la nona edizione de “La via dei librai”, un evento per gli amanti della cultura e della letteratura. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di nuove iniziative e spazi, ampliando il suo scenario e offrendo un ricco programma di eventi collaterali.

Una delle novità più attese è l’apertura di una nuova isola letteraria che occuperà per la prima volta anche villa Bonanno, ampliando così le possibilità di scoperta e di partecipazione del pubblico. Inoltre, saranno organizzati apertivi con gli autori dal titolo “Un libro-un vino” presso il complesso teatrale Montevergini, offrendo un’esperienza unica che unisce la cultura della letteratura al piacere del buon vino.

La manifestazione si aprirà anche al cinema e allo sport, con sinergie con il centro sperimentale di cinematografia, il cinema rouge et noir e la body studio.

Festa del santissimo crocifisso, Monreale

Monreale si prepara a vivere una settimana intensa, ricca di cultura, fede e tradizione, in occasione della 398° edizione della festa del santissimo crocifisso. I festeggiamenti si svolgeranno dal 26 aprile al 4 maggio e coinvolgeranno la comunità locale in una serie di eventi imperdibili.

Il calendario è fitto di appuntamenti che spaziano dalla musica alla danza, dal cabaret alle mostre. Tra gli eventi più attesi, spicca “Monreale ride” con la partecipazione di artisti dal calibro di Toti e Totino, Mary Cipolla, Antonio Pandolfo e molti altri. Inoltre, il cantante Francesco Gabbani si esibirà in concerto il 2 maggio in piazza Guglielmo II.

La festa del santissimo crocifisso ha radici antiche. I primi giorni della festa saranno dedicati alla cultura e al folklore, mentre il momento clou sarà la processione del 3 maggio, con la tradizionale “discesa a spalla” della “Vara” lungo le ripide scale della chiesa della collegiata.

“Breve viaggio musicale intorno al mondo”, teatro Politeama Garibaldi

Domenica 28 aprile alle 17.30, il concerto “Breve viaggio musicale intorno al mondo” si preannuncia come un evento straordinario, non solo per la qualità musicale dell’orchestra Scarlatti young e la partecipazione della compositrice Mari Angela Ciurleo, ma anche per la nobile causa che sostiene. La devoluzione del ricavato all’unità di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Crotone in memoria della piccola Ginevra, è un gesto di solidarietà e generosità che merita un plauso di tutti.

L’iniziativa promossa dall’associazione “Sette colonne” dimostra come la musica possa essere uno strumento potente per sensibilizzare e aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà. La memoria della piccola Ginevra viene così onorata attraverso un gesto concreto che contribuirà a migliorare le condizioni di cura dei bambini ricoverati in terapia intensiva pediatrica.

Mendelssohn e Bruckner al teatro Massimo

Domenica 28 aprile, il teatro Massimo di Palermo ospita un concerto imperdibile con l’orchestra del teatro diretta da Giuseppe Mengoli. Il programma prevede due capolavori della musica classica: il concerto per violino e orchestra di Felix Mendelssohn e la sinfonia numero 7 di Anton Bruckner.

Protagonista del concerto di Mendelssohn sarà il talentuoso violinista Daniel Lozakovich, appena 22enne ma già acclamato a livello internazionale. Per l’occasione, Lozakovich suonerà uno Stradivari del 1713, mettendo in mostra il suo virtuosismo e la sua sensibilità interpretativa. A dirigere l’orchestra del teatro sarà Giuseppe Mengoli, giovane direttore d’orchestra vincitore del concorso Mahler 2023.

Musica sotto il vulcano, Catania

Venerdì 26 aprile, la rassegna “musica sotto il vulcano”, si conclude con un concerto esplosiva: sul palco i Neomodà, la cover band che ripropone i successi della celebre band italiana.

Nati nel 2019 da un’idea del frontman Carlo Guttà, i Neomodà hanno conquistato il pubblico siciliano con la loro energia e la loro fedele riproduzione dei brani dei Modà. La band, composta da musicisti esperti e appassionati, offre uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni.

Da ormai diversi anni il gruppo gira la Sicilia proponendo i più importanti brani dei Modà in ogni tipo di evento, dai locali alle grandi piazze. Il progetto è costituito da Carlo Guttà alla voce, conosciuto non solo per le sue abilità canore ma anche per le sue grandi capacità di showman.

