È stato aperto al traffico il nuovo svincolo Misterbianco Nord lungo la Tangenziale di Catania, infrastruttura che completa il collegamento bidirezionale tra il comune di Misterbianco e la principale arteria della viabilità dell’area metropolitana etnea.

Opere Anas nell’ambito della “Strada dell’Etna”

L’intervento, realizzato nell’ambito dei lavori della nuova “Strada dell’Etna”, consentirà di migliorare l’accessibilità ai quartieri di Lineri, Poggio Lupo, Belsito, Serra e all’area del sito archeologico di Campanarazzu, oltre a favorire i collegamenti con i comuni di San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo e Mascalucia, contribuendo a rendere più fluidi gli spostamenti nell’hinterland catanese.

Nello specifico, Anas curerà la gestione delle corsie di accelerazione e decelerazione dello svincolo, in continuità con le attività di esercizio e manutenzione della Tangenziale di Catania, garantendo gli standard di sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura.

La cerimonia di inaugurazione di ieri

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il sindaco della Città Metropolitana di Catania Enrico Trantino, i sindaci dei comuni limitrofi e il dirigente responsabile di Anas Catania, Sergio Cicero.

“L’apertura del nuovo svincolo di Misterbianco Nord, che è stato realizzato grazie alla grande sinergia fra tutti i soggetti coinvolti, migliora notevolmente l’accessibilità e la fluidità della circolazione nell’area metropolitana di Catania, offrendo un collegamento più efficiente tra la tangenziale e i comuni dell’hinterland – ha spiegato Sergio Cicero –. Anas garantirà la gestione delle corsie di accelerazione e decelerazione dello svincolo, assicurando elevati standard di sicurezza e funzionalità a beneficio degli utenti della strada”.

Lo svincolo percorribile dal pomeriggio di ieri

L’apertura dello svincolo rappresenta il completamento funzionale dell’opera, dopo l’attivazione, avvenuta nel 2025, delle rampe di ingresso da Misterbianco verso la Tangenziale di Catania.

Con la messa in esercizio del nuovo collegamento si rafforza la rete infrastrutturale dell’area metropolitana, migliorando la sicurezza della circolazione, la fluidità del traffico e l’accessibilità ai territori interessati, con benefici per i cittadini, i pendolari e le attività economiche dell’hinterland etneo.

Il sindaco Corsaro

“La consegna al territorio dello svincolo Misterbianco Nord – ha affermato il sindaco Marco Corsaro – completa una svolta storica per la nostra città e l’intera area metropolitana, attuata in questi anni assieme alla Città metropolitana di Catania e all’Anas. Per la prima volta, direttamente dalla Tangenziale, gli automobilisti potranno accedere a quartieri di Misterbianco sempre più strategici come Lineri, Poggio Lupo, Belsito, Serra. Questo migliora la qualità della vita dei cittadini e accresce le opportunità economiche e sociali per il territorio che finalmente guarda avanti. Mai come in questi anni – sottolinea il sindaco – la città di Misterbianco ha assunto un ruolo baricentrico non solo per la provincia di Catania ma per l’intera Sicilia orientale, grazie a nuove infrastrutture e servizi che accrescono il dinamismo della nostra comunità”.

“In molti avevano scommesso sul blocco di quest’opera – rimarca il sindaco Corsaro – ma grazie al costante lavoro di raccordo svolto dal Comune di Misterbianco con tutte le istituzioni coinvolte, abbiamo garantito che il cantiere potesse giungere a compimento malgrado tanti intoppi. È così che si trasformano gli impegni assunti in infrastrutture utili e funzionali ai cittadini”, ha concluso.