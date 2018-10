la nota del responsabile enti locali della lega in sicilia

“L’antimafia di facciata è un fenomeno che in Sicilia ha dimensioni grottesche e ormai preoccupanti. Chiederò al ministro dell’Interno Matteo Salvini un intervento deciso per mettere fine a questo scempio” lo afferma Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia e assessore alla sicurezza del Comune di Catania, commentando l’arresto da parte della Guardia di Finanza del presidente di un’associazione anti racket catanese.

“Se gli elementi emersi dalle indagini che riguardano il presidente dell’Associazione siciliana antiestorsione fossero confermati – continua Cantarella – ci troveremmo davanti ad una vicenda che oltre ad essere surreale è di una gravità inaudita, per il danno che si fa alla vera lotta alla criminalità organizzata e per come vengono spesi soldi dei cittadini”

“Oggi stesso parlerò con il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani che si trova qui in Sicilia per concordare con il ministro Salvini un’iniziativa per stroncare quest’antimafia di facciata che è servita solo per fare affari e costruire carriere” conclude il responsabile della Lega in Sicilia.