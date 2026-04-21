La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, di 24 e 52 anni, accusati di essere gli autori di una violenta rapina aggravata commessa ai danni di due dipendenti di un supermercato. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica, è il risultato di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e, in particolare, dalla Squadra Antirapina.

L’episodio al centro dell’inchiesta si è verificato in via Passo Gravina, dove un commando composto da quattro persone ha teso un agguato ai lavoratori che stavano trasferendo l’incasso della giornata verso un istituto di credito. I malviventi, uno dei quali armato di pistola, sono riusciti a sottrarre circa 16.000 euro prima di dileguarsi. La gravità dell’azione ha spinto gli inquirenti a un’immediata analisi del territorio e dei filmati di sicurezza della zona.

Il contributo decisivo alle indagini è arrivato proprio dalla ricostruzione minuziosa della dinamica attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali limitrofi. Grazie a questi elementi, gli agenti della sezione Reati contro il Patrimonio sono riusciti a identificare due dei presunti responsabili. Le prove raccolte hanno delineato un quadro indiziario solido, che ha portato l’autorità giudiziaria a disporre la massima misura restrittiva per scongiurare pericoli di reiterazione o fuga.

Al momento dell’esecuzione dell’ordinanza, il cinquantaduenne è stato rintracciato e condotto presso la casa circondariale di piazza Lanza. Per il complice più giovane, il provvedimento è stato invece notificato direttamente in carcere, dove l’uomo si trovava già ristretto per altri reati.