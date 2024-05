I carabinieri di Catania hanno denunciato tre pregiudicati per ricettazione. I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione, in corso dei Mille hanno notato una Peugeot 206 ferma ai margini della strada con dentro i tre che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi. L’auto con a bordo i tre, un 45enne di Carlentini, una 37enne e un 35enne catanesi, è stata raggiunta e fermata. Da un controllo è emerso che la macchina sulla quale viaggiavano era stata rubata lo scorso 25 aprile a Misterbianco a un 61enne.

La denuncia

Subito raggiunti e fermati, gli occupanti si sono mostrati palesemente nervosi e preoccupati. In seguito al controllo è emerso che i tre erano tutti pregiudicati ma, ancor di più, che il veicolo su cui stavano viaggiando, veniva identificato come rubato ai danni di un 61enne di Misterbianco. I tre soggetti, quindi, sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario che, incredulo di aver recuperato il suo veicolo, ha ringraziato i militari.

Tentato furto a Ficarazzi

Ha cercato di rubare l’auto in pieno giorno a Ficarazzi (Palermo) in via Mattarella. Un giovane con il volto coperto dal cappuccio della felpa aveva già aperto la Fiat 500. Non ha fatto i conti con la proprietaria che aveva parcheggiato l’auto davanti l’abitazione. La donna ha iniziato ad urlare e riprendere il giovane che non appena si è visto scoperto è fuggito via insieme ad un complice che l’aspettava a bordo di una Fiat Punto. “Io la tua faccia non me la dimentico – ha urlato la donna che ha postato il video sui social – Hai cercato di rubarmi la macchina proprio davanti casa. Io ti consumo”.

Auto rubate a Catania

La polizia di Catania ha eseguito un’ordinanza ordinanza di applicazione di misure cautelari non custodiali del giudice per le indagini preliminari, nei confronti di tre uomini di 29, 39 e 55 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato di autovetture e di estorsione.