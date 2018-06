Deve scontare un residuo di pena di 1 anno e 4 mesi

Un 49enne catanese, Luigi Adornetto, che si trovava ai domiciliari in una comunità di recupero, è stato arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

L’uomo, già condannato per estorsione e per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati commessi a Catania tra il 2007 e il 2009, dovrà scontare un residuo di pena di 1 anno e 4 mesi nel carcere di Catania.