E' stato rianimato dopo essere andato in arresto cardiaco

Un bambino di 10 anni ha avuto un malore mentre giocava a tennis in una scuola privata e, secondo quanto si apprende, sarebbe stato colpito da una emorragia cerebrale. E’ successo intorno alle 19 di ieri a Riposto, in provincia di Catania.

Come scrive gazzettinonline.it, sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente allertato l’elisoccorso, vista la grave situazione. Il piccolo, prima di salire sul velivolo, è andato in arresto cardiaco per alcuni minuti ma è stato rianimato.

Trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, il bimbo è stato ricoverato con prognosi riservata.

