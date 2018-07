E’ fuori pericolo all’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo avere rischiato la morte, un bimbo di due anni semi – annegato ieri nelle acque di Marina di Priolo, nel Siracusano, mentre giocava in riva al mare.

Le sue condizioni sono in netto miglioramento e la prognosi è rassicurante. Il bambino resterà comunque ricoverato nell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale ancora per qualche giorno.

Sulla spiaggia erano subito intervenuti i genitori, che avevano dato l’allarme. Il piccolo era stato trasportato in codice rosso nel Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui il bambino, giunto in condizioni critiche con difficoltà respiratorie per una grave sindrome da annegamento, è stato stabilizzato.