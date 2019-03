unica tappa in sicilia il 2 aprile

Amatissimo dai giovani per i quali è un idolo, innovatore musicale, i testi della sue canzoni parlano della società di oggi, di come siamo diventati ma soprattutto di come vorremmo diventare.

In pochissimo tempo ha scalato le classifiche raggiungendo la vetta dell’affermazione artistica. Stiamo parlando di Fedez, il dissacrante artista lombardo. Il suo nuovo tour toccherà anche la Sicilia. Fedez si esibirà infatti ad Acireale il 2 aprile al Pal’Art Hotel. Il concerto è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.

Ebbene, BlogSicilia vi porta gratis al concerto di Fedez. Il nostro giornale metterà infatti a disposizione dei propri lettori 10 biglietti gratuiti (ognuno dà diritto a 2 ingressi) grazie ad una straordinaria iniziativa realizzata in collaborazione con la produzione del tour.

Dopo il grandissimo successo de “La Finale” del 1° giugno, il concerto con più presenze del 2018, che l’ha visto come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo stadio di San Siro, Fedez è pronto a tornare sul palco da solista e ha annunciato il “Paranoia Airlines Tour” 2019 nei palasport. Il tour, che toccherà 11 città italiane, sarà un’occasione imperdibile per cantare i principali successi dell’artista e per ascoltare per la prima volta in versione live i nuovi brani tratti da “Paranoia Airlines”, album disco di platino in una sola settimana e dal giorno della sua pubblicazione #1 nella classifica FIMI.

Distribuito da Sony Music, l’album contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, che mostrano la poliedricità di Fedez e la sua capacità di padroneggiare differenti generi musicali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang fino al pop di Annalisa.

“Paranoia Airlines” è stato anticipato da “Prima Di Ogni Cosa”, già certificato disco di platino, e da “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd che dal giorno dell’uscita si è posizionato stabilmente ai vertici della Top 50 Italia di Spotify. In radio, ha spopolato il singolo con Zara Larsson, “Holding Out For You”, uscito a gennaio.

“Paranoia Airlines”, il nuovo album di Fedez, nella prima settimana di debutto ha ottenuto il disco di platino. Negli ultimi 12 mesi Federico è l’unico artista in Italia ad aver ottenuto la certificazione in così breve tempo. Dopo aver raggiunto il #1 nella classifica FIMI/Gfk, l’artista colleziona anche questo importante riconoscimento. Grande successo anche per la capsule collection By The Ferragnez, pensata per regalare ai fan un’esperienza unica e ringraziarli del sostegno avuto in questi anni

La produzione è stata affidata a Michele Canova Iorfida, tra i più importanti e riconosciuti produttori italiani, e da Takagi & Ketra, che hanno lavorato per i brani “Record”, “L’una per l’alcol” e “Segni”. Il disco è stato registrato tra Los Angeles e Milano.

Il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, vedrà esibirsi Fedez nelle principali città italiane a partire da marzo 2019. RTL 102.5 è radio partner del tour.

Come detto, Fedez si esibirà ad Acireale il 2 aprile. Continuate a leggerci e tra poco saprete come fare per aggiudicarvi i biglietti gratuiti. Stay tuned!

Intanto, ecco il calendario del tour di Fedez:

Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze – Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 || Torino – Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 || Bologna – Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) – PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 || Ancona – PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 || Eboli – PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 || Acireale – Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 || Roma – PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 || Milano – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 13 Aprile 2019 || Padova – Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 || Conegliano – Zoppas Arena

RTL 102.5 è Radio partner del tour.