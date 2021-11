La spedizione punitiva all’uscita di scuola

Un anno fa glielo aveva promesso: si sarebbe vendicata per quel rimprovero fatto al figlio. All’epoca dei fatti era incinta e prese questa “precauzione” di evitare qualsiasi scontro fisico. Ma si era legata tutto al dito e il tempo, evidentemente, non aveva per nulla stemperato quel suo animo focoso. Adesso è tornata proprio da quella insegnante che aveva “osato” riprendere il figlio e gliele ha date di santa ragione. L’aggressione, avvenuta a Catania, è stata ricostruita dalla polizia che ha denunciato la donna di 27 anni autrice di quel gesto violento.

Un vero e proprio agguato

L’indagine è stata portata avanti dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina. La donna denunciata aveva aspettato la docente all’uscita di scuola. L’insegnante, infatti, dopo aver terminato le lezioni, si apprestava ad andare a casa a bordo della propria autovettura quando la madre di un suo alunno, aperto lo sportello dell’auto, l’ha afferrata e trascinata fuori dal veicolo, buttandola a terra sull’asfalto. Quindi, ha iniziato a sferrarle calci e pugni, davanti a genitori e alunni che hanno assistito increduli all’aberrante scena.

Al figlio fa vedere i risultati del pestaggio

Una volta terminato il pestaggio, la donna ha fatto avvicinare il figlio, mostrandogli compiaciuta il risultato della sua azione violenta. Per le percosse subite, la maestra è stata trasportata d’urgenza in autoambulanza nel più vicino pronto soccorso per essere sottoposta alle cure del caso. Dopo aver appreso quanto accaduto, sono scattate le indagini, mirate a ricostruire i fatti e a individuare l’aggressore.

Il movente

L’attività ha consentito di accertare il movente del raid punitivo: la spedizione era, infatti, dovuta a un rimprovero fatto un anno prima dalla docente al figlio della 27enne. Quest’ultima, infatti, avendo appreso del rimprovero, si era recata dalla docente minacciando che, appena possibile, gliela avrebbe fatta pagare. “Ora sugnu incinta, ma appena partorisciu i primi coppa su pi tia”, questa la frase che avrebbe proferito la donna all’epoca dei fatti.