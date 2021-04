Una donna assistita dallo studio 3A-Valore Spa

Una donna di 45 anni di Mineo (Ct) ha chiesto il risarcimento al Consorzio autostrade per i danni provocati alla vettura lo scorso 21 marzo per i danni provocati al Mercedes Benz classe V da una buca sulla corsia della Messina Catania nei pressi di Giardini Naxos.

L’automobilista è assistita dal consulente legale Salvatore Agosta, dello Studio3A-Valore S.p.A. I danni ammontano a circa mille euro. I rilievi sui danni provocati dalla voragine sono stati rilevati dalla polizia stradale di Messina.

Quella buca lo stesso giorno è costata la medesima sorte ad un’altra ventina di mezzi che ci sono finiti dentro. L’a automobilista ha dovuto chiamare il soccorso stradale, per una spesa di 430 euro, far trasportare il suo “bus navetta” in una carrozzeria, cambiare la gomma e far nuovamente regolare l’assetto del veicolo, per un esborso di ulteriori 250 euro.

La donna viaggiava per lavoro, gestisce anche un’attività di autoservizi di noleggio con conducente e si stava recando a Messina per prelevare e trasportare un cliente: ha perso una commessa da trecento euro. Circa mille euro polverizzati in pochi istanti.

Le condizioni della Catania Messina per la presenza di numerose buche sono state al centro anche del dibattito politico all’Ars con tanto di interrogazioni anche sui lavori per il rifacimento del manto stradale che tardano a partire.