Il 5 settembre in piazza Università dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20

Il road show di Sport e Salute Spa arriva a Catania. Appuntamento per lunedì 5 settembre, infatti, verrà allestito un vero e proprio villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri a piazza Università nel centro del capoluogo etneo.

In questo spazio, gli utenti ed appassionati avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente diverse discipline sportive.

Il campione del mondo Gibilisco testimonial

Al villaggio sarà possibile anche incontrare le leggende dello sport italiano. Tra queste, Giuseppe Gibilisco, campione del mondo di salto con l’asta a Saint-Denis, in Francia, nel 2003 (con la misura di 5 metri e 90 centimetri) e bronzo olimpico ad Atene 2004.

Il siracusano, terminata la carriera nell’atletica leggera si è poi dedicato al bob, gareggiando anche in Coppa del Mondo. Debutto nella seconda parte della stagione 2016-2017, il 29 gennaio 2017 ad Igls classificandosi 25º nel bob a quattro.

Progetto itinerante di Sport è Salute è iniziato il 24 giugno

Il progetto itinerante di Sport e Salute è iniziato lo scorso 24 giugno e toccherà numerose città italiane.

La missione di Sport e Salute consiste nel diffondere i valori dello sport e dell’attività fisica per il benessere dei cittadini e nel valorizzare il territorio.

Sport e Salute, attraverso il Road Show, vuole infatti avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica e allo stesso tempo valorizzare associazione, società e collaboratori sportivi del territorio dando loro un’importante occasione di visibilità.

Le attività proposte nei Villaggi dello Sport itineranti, infatti, sono organizzate in sinergia con le realtà sportive del territorio e con Renault, Telepass e Decathlon, partner del progetto. Perché lo sport è prima di tutto inclusione, cooperazione, socializzazione e, ovviamente, divertimento.

Gli orari del Villaggio dello Sport a Catania

Il Villaggio dello Sport è aperto a tutti gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.00, con eventi, giochi e la possibilità di provare numerose discipline sportive. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: tour2022@sportesalute.eu www.sportesalute.eu/tour.

La tappa di Catania nella Settimana Europea dello Sport

La tappa di Catania rientra tra gli eventi organizzati in occasione della Settimana Europea dello Sport in programma dall’1 settembre al 15 ottobre con focus dal 23 al 30 settembre 2022.

Attraverso la campagna BeActive si vuole sostenere la ripartenza dello sport e la promozione dei sani e corretti stili di vita. Rilanciare e valorizzare il benessere psicofisico della popolazione attraverso la pratica sportiva, è l’obiettivo comune. Per informazioni: www.sportesalute.eu/beactive

Su Sport e Salute Spa

Sport e Salute Spa è un’azienda pubblica in-house del ministero dell’economia e delle finanze, il cui obiettivo è promuovere lo sport di base e diffondere i corretti stili di vita.

Si occupa anche della gestione dei fondi europei erogati tramite il Pnrr, in relazione alle attività connesse allo sport di base. Nata nel 2018, sono già molti i progetti che ha realizzato, come le attività sportive nei parchi, per incentivare nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto e l’utilizzo del verde urbano.

Grande apprezzamento è stato riservato anche ai programmi didattici nelle scuole primarie e secondarie di I grado, realizzati con il ministero dell’Istruzione d’intesa con l’autorità di governo in materia di sport e con le federazioni sportive nazionali, affinché 1,5 milioni di bambini possano praticare sport.

L’azienda si occupa, inoltre, della realizzazione di nuovi impianti sportivi e della rigenerazione di strutture già esistenti.

Nel marzo scorso l’evento a Palermo

Lo scorso marzo il progetto Inclusione di Sport e Salute S.p.A., la società che per lo Stato promuove lo sport e i corretti stili di vita, fece tappa a Palermo, in uno dei quartieri più difficili, lo Zen.

Presso l’Asd Circolo Culturale Nuova Società dell’Istituto comprensivo Leonardo Sciascia del capoluogo siciliano, vennero illustrate le attività dedicate alla comunità locale, con particolare attenzione ai minori stranieri, minori in aerea penale e disabili, per un totale di 4.501 beneficiari.

L’iniziativa su scala nazionale avviata per il sostegno e recupero per i soggetti fragili, e di incoraggiamento all’associazionismo sportivo di base e allo sport in favore delle categorie vulnerabili.

Davanti a due campioni, oggi Legend di Sport e Salute S.p.A., come Giuseppe Gibilisco e Tania Di Mario, sono stati annunciati i laboratori di ginnastica, danza, pallacanestro, gym boxe, fitness, trx e atletica leggera per bambini e ragazzi; le lezioni di pilates, balli latino-americani, ginnastica aerobica, postulare e discipline orientali per gli adulti ed over 65; i corsi dopo scuola per i ragazzi dai 10 ai 17 anni, i centri estivi e gli incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi.