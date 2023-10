Con una cerimonia stamane nella sede dell’Ars di Catania sono stati ricordati i piloti Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone che persero la vita mentre erano a bordo del loro Canadair il 27 ottobre del 2022 durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato sul monte Calcinera, in territorio di Linguaglossa.

Targhe ai familiari degli aviatori

Nel corso dell’incontro, voluto dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, patrocinata dal sindacato di polizia ‘Movimento dei poliziotti democratici e Riformisti’ (Mp), sono state consegnate ai familiari dei due aviatori due targhe. Alla cerimonia ha preso parte l’assessore regionale al territorio e all’ambiente Elena Pagana. Lo rende noto lo stesso sindacato, che in una nota esprime “sincero ringraziamento all’on. Gaetano Galvagno, “adoperatosi in prima persona con sensibilità e disponibilità in merito alla sentita necessità di indire la commemorazione”.

L’assessore regionale al territorio e all’ambiente Elena Pagana, presente alla cerimonia, ha voluto testimoniare, con il suo personale impegno all’iniziativa, il costante, significativo, silente e rischiosissimo impegno degli aviatori annualmente impegnati nelle ardite operazioni antincendio, per la salvaguardia di quel patrimonio boschivo isolano che ogni estate viene flagellato dagli incendi appiccati tanto dolosamente quanto colposamente.