Sono stati trovati i resti dei due piloti del Canadair precipitato ieri a monte Calcinera durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona. La notizia è stata confermata dalla Procura di Catania

E’ un ex pilota dell’Aeronautica Militare Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, figlio dell’ex sindaco leghista del paese, morto ieri dopo l’esplosione del Canadair col quale tentava di spegnere un incendio nel catanese. Nel 1997, mentre era alla guida del SIAI 208, ebbe un incidente sul monte Luponi, a Cori, in provincia di Latina. Nel disastro aereo, in cui rimase gravemente ferito, perse la vita il capitano Maurizio Poggiali, che volava con lui.

La condanna

Pozzoli venne condannato in via definitiva per omicidio colposo a un anno e sei mesi e per danno erariale dalla Corte dei Conti.

Ultimamente Pozzoli volava con la società Babcock che gestisce i servizi antincendio dei Vigili del Fuoco. Insieme a Pozzoli risulta disperso il collega Roberto Mazzone, non è chiaro chi dei due fosse al volante al momento dello

schianto del Canadair contro un costone di montagna.

Continuano le ricerche

Sull’Etna, nel versante catanese di Linguaglossa, le ricerche sono andate avanti dalle prime luci dell’alba per trovare i corpi senza vita dei piloti del Canadair precipitato. Si cerca anche la scatola nera del velivolo, dalla quale potrebbero emergere particolari utili alle indagini in mano ai carabinieri della compagnia di Randazzo. Alle ricerche hanno partecipato anche i vigili del fuoco che da stamattina assieme agli uomini del corpo forestale della Regione e alla Protezione civile.

In un filmato dell’incidente, girato con un telefono cellulare, si vede il Canadair che vola su monte Calcinera, effettuare un ‘lanciò sulle fiamme dell’acqua con cui si era rifornito in mare, abbassarsi e urtare con la carena sul terreno e poi precipitare e esplodere nello schianto al suolo. La deflagrazione ha causato anche un incendio che ha reso ancora più difficile l’intervento dei soccorritori e le ricerche dei due piloti a bordo, che adesso sono stati ritrovati. Era stato rivenuto anche un giubbotto in parte bruciato che probabilmente non era indossato da uno dei due piloti.