L’aeroporto di Catania tornerà alla piena funzionalità di fatto riaprendo i battenti il prossimo 7 agosto. Parola del sindaco Trantino. E’ ottimista il primo cittadino catanese. Un annuncio che, comunque, rispecchia le due settimane di passione di cui aveva parlato BlogSicilia dopo il dissequestro del terminal A

Le notizie ufficiali provenienti da Sac

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania intanto comunica che proseguono regolarmente i lavori di bonifica del Terminal A e quelli per la realizzazione del “piccolo terminal” allestito da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare e che, una volta completato, consentirà di operare 14 voli ogni ora da e per Catania (attualmente sono dieci). La struttura prende forma nell’area accanto al Terminal C dove, nel frattempo, sono stati allestiti 3 desk aggiuntivi per agevolare le operazioni di check in.







Aeroporto al 50%

Ieri, intanto, sono 130 i voli operati da e per Catania – 65 arrivi e 65 partenze – e 17.000 i passeggeri transitati dallo scalo etneo. Numero che, sommato ai 6 mila operati dall’aeroporto di Comiso, porta i passeggeri transitati ieri dalla rete aeroportuale della Sicilia orientale a 23 mila.

Per quanto riguarda, infine, le navette messe a disposizione da Sac per i passeggeri dirottati sugli altri scali, sono state 495 dal 18 luglio a oggi.

Giornata intensa a Palermo, 225 i voli

Giornata intensa, intanto, all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Ieri 225 voli, compresi una ventina ex Catania, di cui 90 internazionali e circa 35 mila transiti di passeggeri, di cui il 32% sono viaggiatori di voli internazionali, anche con diverse novità sulle destinazioni.

In grande evidenza il traffico extra Schengen con i collegamenti da e per gli aeroporti di Londra Stansted e Gatwick, Luton, Edimburgo, Tel Aviv, Istanbul.

Nuove aree commerciali

Nei prossimi giorni, tra il 4 e il 7 agosto, apriranno due nuove aree commerciali mentre entro il 15 agosto sarà protagonista la nuova sala partenze di una parte dell’avancorpo airside: 400 metri di superficie al terzo livello. L’area è dotata di un nuovo impianto di aria condizionata che si integrerà con quello esistente e migliorerà il sistema di climatizzazione. Già posizionate 150 nuove sedute bianche (altre 50 arriveranno tra dieci giorni), mentre da un paio di settimane sono in funzione due nuovi ascensori in sale partenze con una portata di 22 persone. Questo fine settimana, infine, saranno installate 5 nuove unità di ricarica per telefonini e tablet (40 punti dove collegare i dispositivi).

I lavori in aerostazione

Ha già aperto invece una batteria di nuovi bagni nel piano check-in, mentre la scorsa notte il servizio manutenzione e ingegneria ha installato il terzo nuovo pontile (stand 209) dei sette in programma (nella foto).

“L’aeroporto di Palermo sta svolgendo un ruolo strategico nei collegamenti con la Sicilia, assicurando l’arrivo e la partenza di un grande numero di viaggiatori, soprattutto dall’estero, che altrimenti avrebbero dovuto rinunciare al viaggio per visitare l’Isola – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – Un gran lavoro che sta mettendo in risalto la professionalità del personale di Gesap e delle società private che svolgono il servizio a terra”.

