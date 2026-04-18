Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania celebra un importante traguardo professionale con la promozione al grado di “Maggiore” di tre Ufficiali attualmente impegnati in incarichi di comando nella provincia etnea.

Si tratta del Capitano Matteo Alborghetti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, del Capitano Riccardo Capodivento, Comandante della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania e del Capitano Luca D’Ambrosio, Comandante della Compagnia Carabinieri di Randazzo.

La consegna dei nuovi gradi è avvenuta da parte del Generale di Brigata Salvatore Altavilla, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania, che ha voluto rivolgere ai tre Ufficiali parole di apprezzamento per il lavoro svolto e per il costante impegno dimostrato al servizio del territorio.

La promozione al grado di Maggiore rappresenta un significativo riconoscimento del percorso professionale, delle competenze maturate e del costante impegno profuso al servizio dello Stato e della collettività.

Gli Ufficiali che rivestono questo grado sono chiamati a guidare reparti territoriali complessi, coordinare servizi di prevenzione e controllo del territorio, sovrintendere attività investigative e assicurare il raccordo operativo con l’Autorità Giudiziaria, le Prefetture e le altre istituzioni presenti sul territorio.

L’avanzamento al grado di Maggiore testimonia l’attenzione dell’Arma verso la valorizzazione del merito, della professionalità e dell’esperienza maturata sul campo, elementi essenziali per garantire un servizio sempre efficace e vicino ai cittadini.

Ai neo promossi Maggiori Alborghetti, Capodivento e D’Ambrosio giungano i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della carriera e per le nuove responsabilità connesse al prestigioso grado conseguito.