Un uomo originario della provincia di Siracusa è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato in viale Kennedy, nella zona della playa, con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio.

Il controllo e la fuga

Gli agenti delle volanti della questura di Catania hanno notato un pullman turistico in sosta e una notevole quantità di gasolio che fuoriusciva dal vano motore. Avvicinandosi per effettuare una verifica, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre prelevava il carburante dal serbatoio del mezzo pesante, servendosi anche di uno scooter parcheggiato nelle vicinanze.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato la fuga a piedi. Dopo aver attraversato viale Kennedy di corsa, ha cercato di scavalcare la recinzione di uno stabilimento balneare per raggiungere la spiaggia, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento.

Le aggressioni e i danni riscontrati

Durante le fasi concitate del blocco, il fermato ha opposto resistenza colpendo gli agenti con calci violenti. Uno dei poliziotti ha riportato la frattura a una mano ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

I successivi accertamenti sul pullman hanno evidenziato che la porta anteriore era stata forzata. All’interno dell’abitacolo, il responsabile aveva sottratto diversi effetti personali appartenenti ai turisti. Inoltre, il danneggiamento del tappo del serbatoio aveva provocato il riversamento del carburante sulla strada, mentre alcune taniche erano già state riempite.

Il recupero della refurtiva e degli arnesi

La perquisizione personale ha permesso di trovare nel possesso dell’indagato vari arnesi da scasso, tra cui una pinza, due cacciaviti, una torcia, delle forbici e chiavi esagonali.

Gli accertamenti sullo scooter utilizzato per raggiungere il luogo del furto hanno rivelato che il mezzo era stato rubato in precedenza. Sulla pedana dello scooter i poliziotti hanno recuperato uno zaino, una tanica piena di gasolio della capacità di venti litri e una busta contenente bottiglie di liquore.