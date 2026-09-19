In provincia di Cremona

Il matrimonio si è celebrato lo stesso, ma con qualche ora di ritardo e un grande spavento alle spalle. Lo sposo era al volante dell’auto che lo portava alla cerimonia quando è finita ruote all’aria nel fossato, proprio davanti al Tempio Sikh di Martignana di Po, in provincia di Cremona. È uscito dall’abitacolo praticamente illeso. Quattro parenti che viaggiavano con lui sono stati, invece, accompagnati in ospedale per accertamenti.

Come si è ribaltata l’auto degli sposi

Lo scontro è avvenuto sabato mattina, poco dopo le 8.30, lungo l’Asolana. A scontrarsi sono state una Fiat Tipo e una Suzuki Vitara. Sulla Tipo viaggiavano cinque persone di origine indiana, tutte residenti tra Brescia città e hinterland, dirette al tempio per le nozze. Al volante c’era il futuro sposo, un giovane del 2002.

Secondo una prima ricostruzione la Tipo, che arrivava da San Giovanni in Croce, aveva avviato la manovra per svoltare a sinistra verso l’area del tempio. In quel momento è sopraggiunta la Vitara dalla direzione opposta. La causa sarebbe una mancata precedenza. Dopo l’impatto la Tipo è finita capovolta nel fossato a lato della carreggiata.

Chi è finito in ospedale e perché la cerimonia non è saltata

Illesi lo sposo e il conducente della Suzuki Vitara. Per gli altri quattro occupanti della Tipo, due uomini e due donne, parenti dello sposo, è stato necessario il trasferimento in ospedale per gli accertamenti sanitari.

Nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi. Per questo la cerimonia al Tempio Sikh non è stata rinviata e si è tenuta comunque.