Sabato 29 Agosto, ai piedi del Fortino in Piazza Palestro a Catania, si terrà Emozione, il primo evento interamente autoprodotto da Angemi, con oltre 17 anni di carriera nella musica elettronica, oltre 2 miliardi di visualizzazioni tra YouTube e social (tra i dj&producer italiani più seguiti su TikTok) e quasi 2 miliardi di stream totali, recentemente protagonista sul Mainstage di Tomorrowland (Weekend 2, 25 luglio), alla sua terza presenza sul palco principale del festival e alla nona partecipazione consecutiva alla kermesse belga. (Foto)

L’evento, a ingresso libero , unirà un live piano set e un DJ set in uno dei luoghi simbolo della città: il Fortino, monumento che sopravvisse alla colata lavica del Seicento e che oggi rappresenta per Catania un emblema di resistenza e rinascita.

Un progetto nato dalla propria terra

EMOZIONE nasce da una scelta precisa di ANGEMI: portare a Catania un evento di musica elettronica che ti ‘faccia sentire qualcosa’, musica emotiva che unisce le masse come nei veri e propri festival internazionali. L’evento porta avanti l’estetica Kintsugi, l’arte giapponese di riparare le fratture con l’oro, valorizzando la cicatrice invece di nasconderla, già al centro del progetto artistico e discografico più recente di ANGEMI.

La selezione musicale della serata seguirà un criterio dichiaratamente emotivo: non semplice intrattenimento, ma musica elettronica pensata per lasciare un segno, si spazierà infatti tra EDM, Trance, Techno e altri sottogeneri con special guest e una line up composta da alcuni dei DJ più rinomati nel territorio.

L’evento è inoltre stato realizzato come collaborazione con alcune delle realtà più conosciute nel settore dell’intrattenimento siciliano: Vulkano Summit Festival, One Day Music e Yugen ed è parte della rassegna estiva ‘Catania Summer Fest’ realizzata dall’Assessorato alla cultura del comune di Catania.



Le parole di Angemi:

“Melior de mis cinere surgo, risorgo più forte dalle mie ceneri: questo è il mantra di noi catanesi. La lava distrusse la città intera, ma il Fortino rimase in piedi e divenne il nostro simbolo di resilienza. Ho deciso di creare un evento dove si suonerà solo la musica elettronica che ti fa emozionare, qui, in uno dei luoghi simbolo di Catania. Dalle ceneri ci siamo rialzati più forti di prima, e le crepe le abbiamo riempite con l’oro. Il 29 agosto sarà solo EMOZIONE.”

Chi è Angemi

Antonino Angemi, in arte ANGEMI, è DJ e producer originario di San Pietro Clarenza (CT) con oltre 17 anni di attività come produttore e 12 come artista in consolle a livello internazionale. Ha pubblicato per etichette come Sony, Spinnin’, Kontor, Revealed e Smash The House, ed è autore di remix per artisti quali Armin van Buuren, Lost Frequencies, Afrojack e Dimitri Vegas & Like Mike. Si è esibito su palchi come Ultra Miami, EDC Mexico, Sunburn India, Ushuaïa e Amnesia Ibiza, oltre che, per nove edizioni consecutive, a Tomorrowland.

Luogo: Piazza Palestro, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Party

Ora: 21:00

Artista: ANGEMI

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