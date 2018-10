Con una schedina da un euro

Il Million Day, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, regala una vincita milionaria a Catania.

La combinazione vincente dell’estrazione di venerdì scorso (6-12-13-18-28) è stata giocata, con una schedina da un euro, in una tabaccheria di viale Castagnola a Librino ed ha assicurato all’anonimo scommettitore un premio da un milione di euro.

Una vincita che premia ancora una volta la nostra regione dopo il milione di euro vinto lo scorso 13 ottobre a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il Million Day, dal giorno del suo lancio, ha distribuito vincite in tutta Italia per 94,3 milioni di euro.