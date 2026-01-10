Un assalto pianificato con estrema violenza è stato messo a segno all’alba di oggi ai danni del supermercato Eurospin situato in via Leopoldo Nobili, nel cuore del quartiere Nesima a Catania. Un commando criminale è entrato in azione utilizzando un escavatore come ariete per scardinare e distruggere la saracinesca dell’esercizio commerciale. Una volta abbattuta la protezione esterna, i malviventi sono penetrati all’interno dei locali puntando direttamente alla cassaforte.

Secondo le prime stime effettuate dagli inquirenti, il valore del bottino ammonterebbe ad almeno diecimila euro. La banda non si è limitata a svuotare il forziere sul posto, ma ha preferito sradicare l’intera struttura blindata contenente il denaro, caricandola su un mezzo di fuga dopo aver completato l’irruzione. L’uso del pesante mezzo meccanico ha causato ingenti danni strutturali all’ingresso del punto vendita, rendendo necessario un intervento immediato per la messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo del furto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle volanti della questura di Catania, che hanno avviato i primi rilievi e iniziato le procedure di indagine. Gli investigatori stanno ora procedendo con l’acquisizione e l’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza, non solo quelli installati all’interno del supermercato, ma anche quelli delle numerose attività commerciali presenti nella zona circostante. L’obiettivo è ricostruire il percorso effettuato dal commando e identificare i mezzi utilizzati per trasportare l’escavatore e la refurtiva.