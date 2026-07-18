Sbarcano a Catania i conservatori del gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei) che hanno scelto la provincia etnea come palcoscenico per gli “ECR Party European Awareness Days”. L’evento, intitolato “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, accende i riflessori sulla centralità geopolitica della Sicilia e sulle sfide strategiche che interessano la difesa, la cooperazione economica e i flussi migratori

Il cambio di paradigma a guida Italia

Il ritorno del Mediterraneo al centro delle grandi politiche comunitarie e internazionali è il risultato diretto dell’azione diplomatica italiana. Il vicepresidente esecutivo di ECR Party, Carlo Fidanza, ha rimarcato come la premier Giorgia Meloni abbia radicalmente reimpostato il lavoro sul tema della sicurezza, intesa in senso ampio. Oggi, la stabilità dell’Italia, dell’Europa e dell’intero Occidente si gioca lungo le coste del Mare Nostrum e passa inevitabilmente dal controllo dei flussi migratori

Le nuove strategie dell’Unione Europea

A dare concretezza a questa visione sono i nuovi assetti istituzionali di Bruxelles. L’eurodeputato Ruggero Razza ha sottolineato l’importante svolta politica a livello comunitario: per la prima volta, l’Unione Europea si è dotata di una delega specifica, di una Direzione Generale e di un Commissario al Mediterraneo, ruolo affidato a Dubravka Suica

L’obiettivo è duplice: rafforzare la presenza geopolitica europea sul campo e sbloccare massicci investimenti. I canali finanziari principali saranno il progetto Global Gateway e la dimensione Global Europe, inserita nel nuovo bilancio UE come il terzo pilastro strategico per gli investimenti futuri. Sotto la lente d’ingrandimento restano lo sviluppo e la cooperazione tra l’Europa, l’Africa e l’area del Golfo.

Sicurezza e alleanze commerciali

Sulla stessa linea d’onda il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che ha definito la sicurezza mediterranea una priorità assoluta condivisa tra i partner europei e i Paesi nordafricani. Sul fronte economico, il segretario generale ECR Antonio Giordano ha incoronato la Sicilia come l’avamposto naturale e la porta d’accesso verso le nuove frontiere dei mercati dell’Africa Centrale e del Nord Africa

Focus su imprese e territorio: il caso Pfizer e la Zes Unica

Il ministro Adolfo Urso ha fatto il punto sulle strategie industriali locali. Urso ha sostenuto la Zes Unica del Mezzogiorno per attrarre investimenti e ridurre il divario territoriale.

Il Ministro ha affrontato due dossier cruciali ovvero il Caso Pfizer a Catania e la riforma ETS.

Sul caso Pfizer è in corso un dialogo con i vertici aziendali, supportato da istituzioni e parti sociali, volto a definire un piano che garantisca la continuità produttiva e occupazionale, ha raccontato Urso.

Per quel che riguarda la riforma Ets (le nuove regole europee sulle emissioni nell’ambiente) Urso ha giudicato “insufficienti e troppo timide” le attuali proposte europee, preannunciando un confronto volto a proteggere la produzione industriale durante la transizione ecologica.