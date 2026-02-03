La Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio a Catania, concentrandosi nel quartiere San Cristoforo per contrastare l’illegalità diffusa e il furto di energia elettrica. L’operazione ha visto la partecipazione dei poliziotti delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della Polizia Locale, insieme ai tecnici della società di distribuzione elettrica.

Ispezioni in via Vittorio Emanuele e via Garibaldi

L’intervento ha interessato diverse attività commerciali situate tra via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, viale Delle Medaglie d’Oro e via Ittar. Durante le verifiche, il personale tecnico ha individuato manomissioni ai contatori in tre esercizi pubblici. Gli operai hanno interrotto i prelievi irregolari, stimati per diverse migliaia di euro, e ripristinato le condizioni di sicurezza degli impianti. Per i titolari è scattata la denuncia per furto di energia elettrica, fatto salvo il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Sanzioni amministrative e occupazione di suolo pubblico

Insieme agli accertamenti tecnici, la Polizia Locale ha effettuato verifiche sulle autorizzazioni amministrative, elevando sanzioni per un totale di 4.000 euro. Tra le irregolarità riscontrate figurano l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la mancanza dei prezzi sulla merce esposta e l’assenza della licenza per la vendita di alcolici in un negozio di vino sfuso. La Questura ha già annunciato che simili attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni in altre aree della città.