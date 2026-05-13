A Pistoia

Ottavio Minzera, carpentiere pistoiese di 55 anni, è stato arrestato ieri, martedì 12 maggio, dai carabinieri di Pistoia con l’accusa di lesioni gravissime nei confronti della moglie.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Pistoia, che coordina le indagini, l’uomo avrebbe tentato di avvelenare la donna mettendole della candeggina nel caffè. I fatti risalgono alla mattina di sabato 9 maggio, nella casa dove la coppia vive insieme ai figli.

La donna avrebbe accusato un malore subito dopo aver bevuto il caffè, senza capire nell’immediato cosa stesse accadendo. È riuscita a chiedere aiuto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Attualmente si trova ricoverata in osservazione all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

I carabinieri hanno prelevato Minzera mentre si trovava al lavoro nello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia. L’uomo è ora nel carcere di Pistoia, in attesa di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.