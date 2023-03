La dottoressa Daniela Pisasale e il dott. Giuseppe Maria Santangelo, rispettivamente socio unico e amministratore delegato di REM srl, azienda specializzata nel compostaggio rifiuti e nelle bonifiche ambientali, sono stati due dei protagonisti della cerimonia ufficiale tenutasi il 20 febbraio 2023 e che ha dato il via ai lavori di bonifica e ripristino ambientale della cava situata sul Monte Calvario, nel comune di Biancavilla. Realizzazioni e Montaggi srl, infatti, è una delle aziende aggiudicatarie dell’imponente opera che restituirà ai cittadini di Biancavilla ben 25 ettari di terreno fin a ora inutilizzabile.

Perché la bonifica e il recupero ambientale a Biancavilla?

Biancavilla è un piccolo comune siciliano della provincia di Catania che per moltissimo tempo ha convissuto, senza saperlo, con la presenza di un composto altamente pericoloso, la fluoro-edenite. Si tratta di una sostanza che, purtroppo, favorisce l’insorgenza di letali forme di cancro, soprattutto di mesoteliomi.

Per decenni la pericolosità del minerale nella cava di Monte Calvario è rimasta ignota; la cosa che ha spinto a indagini approfondite nel corso degli anni è che nel piccolo comune siciliano l’incidenza del mesotelioma pleurica era altissima e inspiegabile visto che nel territorio non vi è presenza di amianto (sostanza che appunto provoca la citata forma tumorale). Le ricerche hanno poi dimostrato che la fluoro-edenite è un composto con effetti simili all’amianto; da qui la necessità di bonificare il territorio che però, nel frattempo, ha pagato un pesantissimo tributo in termini di vite umane.

L’azienda guidata dalla dottoressa Daniela Pisasale è quindi chiamata a un compito difficile, ma allo stesso tempo importantissimo che avrà una durata di oltre tre anni. Quel che è certo è che REM srl è pronta per la sfida che l’attende da qui al 2025.

Alla cerimonia di inaugurazione dei lavori, il dott. Santangelo, amministratore delegato dell’azienda, ha illustrato con dovizia di particolari quello che sarà l’impegno della Realizzazioni e Montaggi srl: non solo risolvere il problema sanitario e aziendale, ma anche restituire agli sfortunati cittadini di Biancavilla ben 25 ettari di territorio che si trasformeranno in parco urbano che vedrà la presenza di numerose piante arboree e il rinverdimento di pendii e scarpate.

Un bel giorno per la Sicilia e per l’ambiente

Il 20 febbraio 2023 è stato quindi un bel giorno per la Sicilia e soprattutto per l’ambiente. A testimoniare l’importanza della colossale e impegnativa opera che REM srl si appresta a compiere è la presenza di illustri personaggi politici e istituzionali; ricordiamo innanzitutto la presenza dell’attuale Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Nello Musumeci che con la provincia di Catania ha sicuramente un legame speciale (per due volte ne è stato presidente); erano inoltre presenti il prefetto della città di Catania, Maria Carmela Librizzi e, ovviamente, il sindaco del comune di Biancavilla che in un passo del suo sentito intervento ha affermato: “D’ora in poi Monte Calvario è come se cambiasse nome in Monte della Vita”.

Insomma, anche in periodi difficili come questo per il mondo e per il nostro Paese, c’è ancora spazio per giornate degne di essere ricordate con orgoglio, grazie all’impegno della buona politica e di aziende che riescono a conciliare gli interessi economici con l’attenzione per l’ambiente, una cosa ancora troppo rara nel nostro panorama nazionale.