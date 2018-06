in manette anche un esponente di spicco di un clan mafioso

Carabinieri del comando provinciale di Catania, nell’ambito di indagini coordinate dalla locale Procura Distrettuale, hanno arrestato per di estorsione aggravata dal metodo mafioso Salvatore Gioco, 28 anni, e Alfio Mauceri, 38 anni.

Sono accusati di avere minacciato un imprenditore locale che aveva eseguito dei lavori nell’abitazione di Gioco e non era stato pagato ricevendo invece pesante minacce, compresa quella di ‘spaccargli la faccia’ e se avesse denunciato l’accaduto altre persone lo avrebbero massacrato e i locali dell’attività sarebbero stati bruciati.

Gioco è indicato come esponente di spicco del clan “Toscano – Tomasello – Mazzaglia”, considerato articolazione della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”.

La Procura di Catania aveva disposto il fermo dei due indagati. Il provvedimento non era stato però convalidato dal

Gip. I Pm hanno presentato ricorso e la quinta sezione penale del Tribunale ha emesso nei confronti di Gioco e di Mauceri

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata dalla Corte di cassazione il 20 giugno scorso. I due sono stati

condotti in carcere.