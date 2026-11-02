Cosa c'è da sapere

In Sicilia si scia in due zone: sull’Etna, a Piano Provenzana nel versante nord, e sulle Madonie, a Piano Battaglia. Sono le due stazioni che, secondo i rispettivi siti, dispongono oggi di impianti di risalita. L’Etna Sud, a Nicolosi, ha una lunga tradizione sciistica, ma secondo il portale specializzato EtnaSci la sua stazione non è operativa dal 2017.

Dove si scia sull’Etna?

Sul versante nord, a Piano Provenzana, nel territorio di Linguaglossa. Secondo il sito della stazione, che indica il 1971 come anno di apertura, l’esposizione a nord permette alla neve di durare più a lungo durante l’inverno.

Etna Nord, Piano Provenzana

Quote: dai 1.806 metri della partenza fino a circa 2.400 metri.

dai 1.806 metri della partenza fino a circa 2.400 metri. Impianti: 4, cioè una seggiovia e tre skilift (Monte Conca, Coccinelle e Anfiteatro). Il punto più alto servito è l’arrivo dell’Anfiteatro, a 2.336 metri.

4, cioè una seggiovia e tre skilift (Monte Conca, Coccinelle e Anfiteatro). Il punto più alto servito è l’arrivo dell’Anfiteatro, a 2.336 metri. Piste: 6, di cui 4 rosse per sciatori di livello intermedio e 2 blu per principianti.

6, di cui 4 rosse per sciatori di livello intermedio e 2 blu per principianti. Per chi inizia: due campi scuola con tapis roulant, usati anche dalla Scuola italiana sci.

due campi scuola con tapis roulant, usati anche dalla Scuola italiana sci. Sci di fondo: a poche centinaia di metri, nell’area di Monte Conca, c’è la pista «Poiana», omologata Fisi, lunga circa 5 chilometri nel bosco.

Si scia anche sull’Etna Sud?

È la domanda più frequente e la risposta non è un sì. La stazione di Nicolosi Nord, nella zona del Rifugio Sapienza, ha ospitato per decenni sciatori e gare internazionali. Le eruzioni del 2001 e del 2002 hanno però danneggiato gravemente gli impianti, poi ricostruiti. Secondo EtnaSci la stazione non è operativa dal 2017, per lo scarso innevamento e per ragioni burocratiche.

Il portale turistico di Nicolosi ricorda che, quando c’è neve, il versante meridionale offre attività sulla neve, ma precisa che l’apertura degli impianti sciistici non è garantita e dipende da innevamento, vento, attività vulcanica e verifiche tecniche. La funivia dell’Etna, che sale dai circa 1.900 metri del piazzale fino a circa 2.500 metri nell’area della Montagnola, viene descritta come impianto per le escursioni.

Dove si scia sulle Madonie?

A Piano Battaglia, dove gli impianti di risalita sono gestiti da Palermo Energia, società della Città metropolitana di Palermo.

Madonie, Piano Battaglia

Impianti: una seggiovia, una sciovia e un tapis roulant.

una seggiovia, una sciovia e un tapis roulant. Quote: la seggiovia arriva sul monte Mufara , a 1.865 metri, che il gestore indica come il sito astronomico più alto d’Italia.

la seggiovia arriva sul , a 1.865 metri, che il gestore indica come il sito astronomico più alto d’Italia. Estate: la seggiovia funziona anche fuori stagione. Nel 2026 è stata aperta dal 20 giugno al 13 settembre, nei fine settimana e tutti i giorni a metà agosto.

Perché la stagione dello sci in Sicilia è così breve?

Perché dipende quasi solo dalla neve naturale, che arriva tardi e può sciogliersi in pochi giorni. Gli avvisi pubblicati dal gestore di Piano Battaglia lo mostrano bene.

Stagione 2024-2025: impianti aperti e chiusi più volte a febbraio. Il 24 febbraio la chiusura per le alte temperature, che avevano ridotto il manto nevoso «ai minimi termini».

impianti aperti e chiusi più volte a febbraio. Il 24 febbraio la chiusura per le alte temperature, che avevano ridotto il manto nevoso «ai minimi termini». Stagione 2025-2026: impianti pronti a fine gennaio, ma senza neve sufficiente dopo le piogge. Riapertura il 2 febbraio, nuova chiusura il 6 febbraio dopo una notte di pioggia forte. Impianti di nuovo tutti operativi dal 29 marzo e, dal 31 marzo, solo sciovia e tapis roulant aperti.

Anche il sito di Piano Provenzana avverte che gli orari possono cambiare in base alle condizioni meteo e della neve.

Come sapere se gli impianti sono aperti?

Prima di partire conviene controllare bollettini neve e avvisi: il sito pianoprovenzana.it per l’Etna Nord e la pagina di Palermo Energia per Piano Battaglia. Per raggiungere le stazioni in inverno vanno verificate anche le condizioni delle strade e gli obblighi di dotazioni invernali per i veicoli.

Domande frequenti

Quando apre la stagione sciistica in Sicilia?

Non c’è una data fissa. Gli impianti aprono solo quando la neve naturale è sufficiente, e la stagione può cominciare e fermarsi più volte. Nella stagione 2025-2026 gli impianti di Piano Battaglia hanno riaperto il 2 febbraio, si sono fermati quattro giorni dopo per la pioggia e sono tornati tutti operativi il 29 marzo.

Dove si può fare sci di fondo in Sicilia?

Sull’Etna Nord, nell’area di Monte Conca, a poche centinaia di metri da Piano Provenzana. Qui si trova la pista «Poiana», omologata dalla Federazione italiana sport invernali, lunga circa 5 chilometri e tracciata nel bosco, lontano dagli impianti dello sci alpino. Come per le piste di discesa, l’uso dipende dall’innevamento.

Si può salire in seggiovia a Piano Battaglia d’estate?

Sì. La seggiovia di Piano Battaglia, gestita da Palermo Energia, apre anche nella bella stagione e porta in quota sul monte Mufara, a 1.865 metri. Nell’estate 2026 ha funzionato dal 20 giugno al 13 settembre: nei fine settimana per gran parte del periodo, tutti i giorni dall’8 al 23 agosto.