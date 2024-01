Il match del girone C di Serie C tra Crotone e Catania Football Club sarà trasmesso in diretta su Sestarete TV, sul canale 81 del digitale terrestre (visibile in tutta la Sicilia).

L’esclusiva

Un’esclusiva, realizzata in collaborazione con DomusBet.Tv e con la redazione di Catanista, che permetterà ai tifosi rossazzurri e a tutti gli sportivi siciliani di seguire in chiaro e in modo assolutamente gratuito la sfida della ventesima giornata di campionato, in programma domenica 7 gennaio alle 18:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

L’appuntamento

Un nuovo appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio dell’Isola, grazie all’impegno del Gruppo Rmb, che per la stagione 2023/24 ha acquisito dalla Lega Pro i diritti per la trasmissione di tutte le differite e di quattro partite in diretta, disputate in trasferta dalla formazione etnea.

La partita contro il Crotone

In vista della gara Crotone-Catania, in programma domenica 7 gennaio alle ore 18.30 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per la ventesima giornata del campionato Serie C NOW 2023/2024, il Prefetto della Provincia di Crotone ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sicilia.

Si tratta del primo match di ritorno del girone C per la squadra allenata da Lucarelli, decima in classifica con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi ed 8 sconfitte.

Il Crotone, invece, invece si trova al sesto posto in classifica con 32 punti dopo 9 vittorie, 5 pareggi ed altrettanti ko. La gara di andata disputata lo scorso 1 settembre al Massimino ha visto i calabresi imporsi con il risultato di 1-0.

Gli etnei però si sono presi la rivincita eliminando i pitagorici ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C (3-3 nei tempi regolamentari, vittoria per 3-2 ai calci di rigore).