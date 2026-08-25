Una giovane vita spezzata ad appena 19 anni. E’ morto S.A. nel corso di un gravissimo incidente stradale autonomo verificatosi intorno alle 4 del mattino in via Bounganvillea. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del proprio scooter ed è finito rovinosamente sulla sede stradale.

Inutile la corsa dei soccorsi e l’intervento dei sanitari

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i sanitari del 118 giunti con l’ambulanza della postazione India 7 di Caltagirone e l’automedica Papa 1 di Grammichele. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi: il medico di servizio non ha potuto fare altro che constatare il decesso del diciannovenne.

Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti di una volante del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, ai quali sono stati affidati i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo a due ruote. In supporto per le operazioni di viabilità e sicurezza della zona sono giunti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile.